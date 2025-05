Familia se autodeporta a Venezuela por temor a las políticas de Trump

Son casi 5 mil los migrantes venezolanos que han retornado desde EEUU en vuelos de deportación y repatriación desde el inicio del segundo gobierno de Donald Trump: organizaciones no gubernamentales dicen que una cifra similar, ha salido autodeportada por temor a las constantes detenciones.

La familia Rondon tomó un vuelo de retorno voluntario tras vivir unos años en EEUU, a donde llegó cruzando la selva de la peligrosa selva del Darién, luego México de punta a punta, hasta establecerse en Chicago; pero el miedo a las nuevas políticas migratorias los hicieron volver.

"Viendo las historias de Tik Tok lloraba.. indignado, indignado. ¿Cómo a mis paisanos? gente que no se metía en problemas, los llevaban a ese CECOT", relata José Alberto Rondón.

Entre lágrimas, a sus 37 años, y después de atravesar 4 mil millas en 40 días con su hija en brazos, Rondón cuenta por qué se devolvió por sus propios medios, después de tanto esfuerzo junto a su familia, atravesando largos recorridos a pie, luchando contra el frío, sobre el famoso tren "La Bestia" donde duraron "18 horas montados en el tren entre los vagones a merced de las ruedas" y nadando ríos.

"Le eché ganas, le eché ganas, hasta que llegó Trump, y nos enchavó la vida a todos, porque te digo la verdad yo trabajaba con un trauma por mis tatuajes, él nos discriminó a todos por los tatuajes y que por delincuentes, y no es así", remarca Rondón.

Duró 3 años desde que llegó a Texas: se dedicó a trabajar con hierro y ahora en Venezuela ganará semanalmente, lo que hacía en un par de horas en Chicago antes de retornar.

"Ahorita que llegué si hay bastantes oportunidades, pero lo malo es la economía, aquí el sueldo está a un dólar y pico mensual, nadie sobrevive con eso (...) prefiero estar aquí pasando hambre que estar viviendo ese trauma allá", relata.

Su madre no dormía del miedo a que su hijo fuera detenido, deportado, y llevado a El Salvador o Guantánamo. "Yo vivía con una zozobra demasiado, yo todos los días les mandaba mensajes, lo llamaba (...) mi mayor temor era que me lo fueran a agarrar por unos simples tatuajes"

"Yo preferí dejar de ganar lo que me estaba ganando pero tener mi tranquilidad mental aquí y la tranquilidad de mi mamá. Mi mamá ya está mayor me entiendes (...) como ella dice: 'Aquí nunca nos va a faltar un plato de comida'. Ya estoy tranquilo en casita con la cabeza así pero de hambre no me voy a morir", dice José Alberto Rondón.

De acuerdo al buró de censo de los Estados Unidos en 2023 habían 900 mil venezolanos con estatus legal y una cifra similar de inmigrantes ilegales. Desde 2019 las relaciones oficiales diplomáticas entre Caracas y Washington fueron congeladas mientras este martes se cumple el primer día de máxima alerta de viaje previniendo a ciudadanos de EEUU de viajar a Venezuela.