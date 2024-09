Rescatan a mujer atrapada en casa en llamas que dejó 4 personas desplazadas

Cuatro personas se quedaron sin hogar luego de que un devastador incendio destruyera una casa ubicada en el 9060 del NW y la calle 26, en Sunrise, este domingo cerca de las nueve de la mañana.

Jhony, quien vivía en la casa que se incendió, recuerda: “Yo estaba en mi cuarto y escucho a la gente: ‘fuego, fuego’.

El dormía en uno de los cuartos pero dice que todo fue muy rápido, aunque intentó hacer algo para detener el fuego, era demasiado.”Yo agarré una manguera, pero no pude hacer nada. No podía respirar. No pude hacer nada”.

Tres personas escaparon por la puerta principal, pero una cuarta quedó atrapada dentro de un dormitorio improvisado en el garaje, dijeron los bomberos.

"Al llegar nos informaron que había cuatro víctimas atrapadas dentro de la estructura", dijo el jefe de los bomberos de Sunrise, John McNamara. "Llegamos con mucho humo y llamas".

Los equipos de bomberos pudieron romper la ventana de la habitación y sacar a la mujer con vida, luego fue llevada al hospital y actualmente se desconoce su estado de salud, informó el jefe de bomberos de Sunrise, John McNamara, quien señaló que un gato murió durante el incendio, mientras que otros dos aún no han sido encontrados.

Marlene una testigo del incendio, cuenta: “Yo me había acabado de levantar y como todas las mañanas, me senté aquí con mi café. Y cuando miro, había humo, policías y bomberos, pero todo fue muy rápido, a tiempo”.

Fuera de cámara, los dueños de la propiedad dijeron que no pagan seguro, porque el dinero no les alcanza.

Según las autoridades, el fuego posiblemente comenzó cerca de la parte trasera de la casa, pero no está claro si se desató dentro o fuera, explicó McNamara. Hasta el momento la causa del incendio aún no ha sido revelada.