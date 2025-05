¿Se puede volver de la muerte?: Las dos vidas de Lucía

¿Se puede volver de la muerte? La ciencia ha demostrado que, a veces, sí. Se conoce como Síndrome de Lázaro y es muy poco frecuente.

Uno de esos casos es el de una bisabuela Lucía, quien estuvo muerta durante más de una hora y media pero volvió a la vida. Ahora se siente protagonista de un milagro.

El síndrome de Lázaro se llama así por el personaje de la Biblia al que Jesús resucitó 4 días después de muerto.

Lucía Cabral murió el 2 de diciembre de 2020 y, sin embargo, está viva. De "que Dios existe, existe. O no estaría acá", relata.

Ese día había llegado de urgencia al hospital de Misiones, en el norte de Argentina, con una infección urinaria que se generalizó y la dejó en coma. "Ella entró con convulsión y presión alta", cuenta su hija Carolina Quian. "A las 8:55pm le dio el paro respiratorio y le dieron por fallecida a las 9:12pm".

Su historia clínica muestra que la reanimaron durante 20 minutos. Entonces, llamaron a Carolina, su hija menor, para que comprobara el fallecimiento y se despidiera. "Me acerco y le di un beso en la frente", relata su hija.

Pero cuando los enfermeros iban a llevarla a la morgue, notaron que se había movido, y cuando la familia esperaba el certificado de defunción. "Entramos y la doctora me dice: 'En toda mi carrera médica hace más de 30 años jamas me pasó una situación así'. Y yo le digo: 'Mi mamá resucitó'. Se da vuelta me mira y me dice: 'Sí'".

Habían pasado 92 minutos desde que la declararon muerta. Lucía había vuelto a la vida pero estaba grave.

Carlos Ramírez Mejía, médico neurólogo, explica que "si este lapso entre la reanimación que se hizo de las compresiones y el que se recupere la función del corazón es corto, va a haber poco daño neurológico o no habra daño como en el caso de esta señora".

En 4 décadas, desde que se identificó la autoresurrección, se reportaron menos de 80 casos en 27 países, al cabo de 6 a 90 minutos de la muerte, y solo 6 se recuperaron completamente, sin secuelas neurológicas.

Lucía podría sumarse a esa lista, porque recuperó todas sus funciones y movimientos y mejoró sus condiciones previas de salud.

"Mientras Dios me de vida voy a estar", dice risueña la ancian, quien a la semana sonreía desde la cama del hospital. Al décimo día comía sola. Al décimo sexto volvió a su casa. Y al vigésimo día celebró su cumpleaños con su gran familia.

"Tengo vivos 10 hijos, 36 nietos y 36 bisnietos", cuenta orgullosa.

Hoy, con 78 años, disfruta cada segundo de su segunda vida. "Con todo lo que me pasó se ve que Dios tiene un propósito para mi".