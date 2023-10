Reportan tiroteo en la entrada de un lujoso condominio en Aventura que dejó saldo de un muerto

La policía está investigando después de que un tiroteo temprano en la mañana de este martes dejara un hombre muerto afuera de un rascacielos de lujo en Aventura el martes, dijeron las autoridades.

El tiroteo ocurrió antes de las 5 a.m. en Turnberry on the Green, ubicado en el 9501 West Country Club Drive, justo al este del Aventura Mall.

Los investigadores de la escena del crimen y la policía de Aventura estaban en el lugar investigando y confirmaron que se encontró un cuerpo tirado de un hombre justo afuera de las puertas del vestíbulo principal. La policía confirmó que murió en el sitio.

La policía le dijo a Telemundo 51 que están buscando a alguien en relación con el tiroteo, pero que no hay ninguna amenaza para la comunidad.

En un primero momento la policía no ofreció más detalles, pero uno de los vecinos declaró a Telemundo 51.

“Escuché un disparo y luego gritos, entré al edificio y luego escuché otro disparo, al principio creí que eran fuegos artificiales y luego vi el cuerpo (…) aún estoy muy sorprendida, tu no escuchas que estas cosas sucedan en Aventura”, dijo Melissa Ben, visiblemente afectada por lo ocurrido.

Es una noticia en desarrollo, regrese a Telemundo 51 para más información.