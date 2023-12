Reportan récord de pasajeros en los cruceros que salen desde Miami: más de 7 millones en 2023

El condado Miami-Dade, donde funciona el Puerto de Miami, informó este lunes que 7,299,294 pasajeros se embarcaron en los cruceros que salen desde el puerto en 2023, lo que representa un nuevo récord para un año fiscal (desde octubre hasta el 30 septiembre).

El Puerto de Miami experimentó un aumento del 6,97% en el total de pasajeros de cruceros en comparación con su récord anterior de 6,823,816 pasajeros en el año fiscal 2019. En cuanto a carga, el puerto registró 1,098,322 unidades equivalentes a veinte pies (TEU), superando la marca del millón de TEU para su noveno año fiscal consecutivo.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"Felicitaciones a todo el equipo de PortMiami y a sus socios por el año de cruceros más activo de su historia", dijo la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. “PortMiami continúa impulsando nuestra economía, creando oportunidades para residentes y empresas en todo nuestro condado. El puerto es un líder de la industria, preparado para el futuro y comprometido con un crecimiento innovador, eficiente y sostenible”, agregó.

Para la temporada 2024 se espera la salida de nuevos barcos de varias líneas de cruceros: Oceania Vista, Carnival Cruise Line Costa Venezia, Scenic Eclipse II, Crystal Cruises Serenity, MSC Cruises Explora I, Norwegian Cruise Line Norwegian VIVA; y Regent Seven Seas Grandeur. En enero 2024, Royal Caribbean tiene prevista la salida desde Miami, del crucero más grande del mundo, el Icon of the Seas.

Desde la pandemia de COVID-19, el puerto abrió tres nuevas terminales: Norwegian Terminal B, Pearl of Miami; Carnival Terminal F y Virgin Terminal V, Palm Grove.

Actualmente están en construcción nuevas terminales para la línea de cruceros MSC, que esperan comenzar a funcionar en 2024. Además, recientemente la Comisión de Miami-Dade aprobó la construcción de una nueva terminal para Royal Caribbean, el Terminal G, cuya fecha de apertura está pautada para 2027.

El Puerto de Miami prevé tener terminado para el próximo año un sistema de suministro eléctrico en cinco terminales, el cual permitirá a los barcos apagar sus motores principales mientras estén anclados y, por tanto, reducir la emisión de gases de efecto invernadero, informaron en una nota de prensa.

El Puerto de Miami es reconocido como la capital de los cruceros. De acuerdo con cifras compartidas por el condado Miami-Dade, es uno de los motores que más aporta a la economía local, con unos $43 billones anuales, además de generar unos 334,500 empleos.