Reportan llegada de un grupo de 118 migrantes a los Cayos de Florida

La Patrulla de Fronteriza informó la llegada de 118 migrantes a las costas de Key West, en los Cayos de Florida este miércoles en la madrugada.

"Aproximadamente a las 4:00 a.m. agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU, con el apoyo de socios policiales federales, estatales y locales, respondieron a un desembarco de migrantes y encontraron a 118 migrantes haitianos", informó en su cuenta de X, Samuel Briggs II, el jefe interino de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos para el sector de Miami.

Key West, FL; At approximately 4:00 a.m., U.S. Border Patrol agents with support from federal, state & local law enforcement partners responded to a migrant landing & encountered 118 Haitian migrants. Local EMS is on scene evaluating the individuals. #haiti #florida #keywest pic.twitter.com/5y9FAGamMr