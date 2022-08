Régimen de Daniel Ortega presenta en juzgado a presos políticos

El régimen de Daniel Ortega presenta en juzgado a varios presos políticos tras presión de Estados Unidos.

Demacrados, delgados y muy deteriorados han lucido varios de los presos políticos que el régimen de Ortega en Nicaragua ha presentado en el juzgado, luego de la presión de los Estados Unidos que demanda la libertad de los más de 190 ciudadanos que tienen tras las rejas, incluyendo sacerdotes de la Iglesia católica.

Victoria Cárdenas, esposa del preso político Juan Sebastián Chamorro, dice:

“Fue muy emotivo para mi después de 448 días ver a mi esposo en una fotografía en todo este tiempo que ha estado encarcelando desaparecido incomunicado y sin ningún contacto con su hija y conmigo”.

Pablo Cuevas, defensor de derechos humanos, asegura: “En este momento el gobierno de Estados Unidos está trabajando temas de sanciones el objetivo de este show mediático es convencer a la comunidad que ellos están bien pero vimos que no que se les esta vulnerando derechos elementales”.

Como el de tener comunicación con sus seres queridos, el no tener acceso a servicios de salud y ni siquiera poder asomarse para recibir la luz solar.

Bertha Valle, esposa del preso político Félix Maradiaga, asegura: “durante estos 449 dias no hemos podido tener una llamada ni carta. Todas estas personas son inocentes están sufriendo, ellos adentro, nosotros afuera como sus familiares. Es difícil tener que despertar, me pregunto cómo está, cuándo será la próxima visita, es difícil explicar que su papá no está con ella porque está trabajando por Nicatagua”.

La mayoría de estos presos políticos ya han sido condenados por supuesta “traición a la patria” y enfrentan entre 8 a 13 años de cárcel, el motivo de esta exhibición, según los medios oficialistas es para una “audiencia informativa”.

“Es lamentable es evidente que están vulnerando sus derechos a la salud a ser tratados de manera digna se ven demacrado desnutridos es lamentable”.

Hay que destacar que a pesar de las torturas a las que han sido víctimas estos presos políticos, según han denunciado sus familiares, muchos de ellos han aparecido sonrientes en las fotografías, algo que han usado como señal de rebeldía y burla contra el régimen represor que ha suprimido los derechos básicos de los nicaragüenses a punta de balas, muerte cárcel y represión.

“Al ver esos rostros tan dignos al ver esas personas activas me da una esperanza me llena de fortaleza para no claudicar nunca en esta lucha por Libertad. Lo único que tengo es mi voz y voy a seguir alzando para lograr la liberación de mi esposo y demás personas presas políticas”.