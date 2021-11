Régimen castrista lanza duro ataque contra líder de la marcha del 15 de noviembre

El régimen castrista lanzó un duro ataque contra Yúnior García Aguilera, uno de los principales organizadores de la protesta del 15 de noviembre.

Para esto desempolvaron a uno de sus supuestos agentes. En este caso un médico. Lo sacaron en el noticiero de la isla diciendo que Yúnior había recibido entrenamiento militar para desestabilizar a Cuba.

Yúnior está incomunicado en la isla. Su teléfono no funciona. Hace nueve horas reaccionó en su Facebook con un comunicado donde dice:

“Sobre el "agente Fernando", lo cierto es que no tengo mucho que decir. Su destape no me sorprendió en absoluto. Y francamente creo que exageran al llamarlo "agente". Para mí más bien debe tratarse de algún tipo de informante”.

En el video, pusieron una llamada telefónica editada con Ramón Saul Sánchez, líder del Movimiento Democracia en el exilio.

“Esto lo hacen para desacreditarnos, y ahí nos violan todos los derechos, eso es una violación, yo conozco a Ramón y lo tildan de terrorista, los asesinos son ustedes”.

Cuando salió el material, un poco después de las 8 de la noche, supuestos vecinos de Yúnior le hicieron un acto de repudio fuera de su casa

“A mí no me sorprendió. No sentí ira, ni temor, ni ansiedad. Sentí una profunda tristeza por ver cosas así en la Cuba del 2021. La misma tristeza que me dio la señora que vino a mi casa justo después del noticiero, acompañada por una docena de "factores de la comunidad" que ni me conocen ni entienden un comino sobre lo que está realmente pasando en el país de sus hijos y sus nietos”.