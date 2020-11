Reforzarán vigilancia en carreteras por Día de Acción de Gracias

Las autoridades del suroeste de Florida reforzarán la seguridad en las carreteras con motivo de las celebraciones del Día de Acción de Gracias, al tiempo que promueven una campaña para evitar accidentes de tránsito a causa del alcohol y las drogas.

Aunque se prevé que este año a causa de la pandemia haya una disminución de viajes, quienes decidan hacerlo lo harán por carretera, por ello las autoridades insisten en la necesidad de tomar todas las precauciones antes de conducir.

Según la Asociación Americana del Automóvil (AAA), se espera que la mayoría decida manejar, en total 2.6 millones de Floridanos conducirán sus vehículos y las autoridades saben que históricamente estas fechas también se traducen en accidentes automovilísticos, muchos de ellos mortales.

"Ten un plan antes de salir, no salgas y digas, no, estoy bien, pero no lo estás porque con ese primer sorbo de alcohol ya no estás sobrio", advierte Trish Routte, coordinadora de Crime Stoppers SW Florida.

Diversas agencias policiales del suroeste de Florida junto a la organización Madres contra Conductores Ebrios realizaron una rueda de prensa para enviar un mensaje de conciencia para conducir con responsabilidad.

Las autoridades urgen a todos a que designen a un conductor i que usen Uber o Lyft en viajes compartidos.

Según el Departamento de Seguridad Vial de Florida, el año pasado durante la semana de Acción de gracias se registraron más de 10,000 accidentes de tránsito, donde cerca de 400 personas resultaron con lesiones graves y 98 fallecieron.

Es por eso que a partir de este miércoles aumentará el patrullaje en las principales vías.

"Tenemos que asegurarnos de que los residentes estén a salvo, de nuevo, cero tolerancia, si bebes y conduces en este condado, sabes que vas a ir a la cárcel, así que queremos que entiendas que te pedimos que no bebas y conduzcas, toma la decisión correcta", dijo Carmine Marceno, alguacil del Condado Lee