Realizan primera reunión de la Comisión de Miami, tras el juicio de Joe Carollo

Una semana después del veredicto en contra del Comisioanado de Miami, Joe Carollo, en el juicio por la demanda interpuesta por dos empresarios de la ciudad, se realiza la primera reunión de la Comisión.

Muchos se preguntaron si el costo de la defensa del comisionado, la penalidad impuesta por el jurado o la apelación serían temas de discusión durante la reunión.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

La demanda contra Joe Carollo y el resultado no fueron incluidos en la agenda y nunca fueron mencionados, solo brevemente en la sección de comentarios públicos.

Esta fue una reunión de la Comisión de Miami como cualquier otra con excepción de la intervención de dos residentes de Miami que pidieron que el comisionado Carollo renunciará. Uno de ellos lo llamó "un criminal".

Ambas personas participaron en la conferencia de prensa esta semana que realizaron residentes y empresarios para pedir la renuncia o destitución de Carollo.

Aunque el Comisionado de Miami se ha negado hablar con varios reporteros, este miércoles estuvo en vivo en el programa Encuentro Virtual que conduce Gloria Ordaz.

Allí dijo: "Nadie puede exigir que yo renuncie, nadie".

Y sobre los que se lo están pidiendo eso, remarca: "Fueron unas 15 o 18 personas, de los cuales nada mas uno vive en la ciudad de Miami".

EL comisionado Carollo afirma que apelará y la ciudad seguirá pagando por su defensa.

Una semana después del veredicto, en un comunicado la abogada de la ciudad informó por primera vez que los fondos para los abogados no vienen de los contribuyentes sino de una póliza de seguros.

Todos se pregunta por qué no revelaron antes que había una póliza de seguros pagando por los costos.

"Es gran buena pregunta y esa misma pregunta se la hemos hecho a la oficina de la abogada y se la vamos a seguir haciendo", dijo la comisionada de Miami, Sabina Covo.

El Comisionado de Miami, Manolo Reyes, remarca que "esa fue una pregunta que yo hice y tambien un regaño porque me molestó mucho que nosotros no sabíamos. Y yo personalmente no tenía ningún tipo de información sobre eso".

Carollo dice sentirse muy confiado de que va a prevalecer en la apelación, afirma no tener el dinero para pagar los 63 millones y que continuará sus funciones como comisionado del distrito tres mientras libra sus batallas legales.

"Me siento todavía orgulloso de no haber sido un bandido de no haberme llenando los bolsillos y que le traje a la ciudad tanto dinero y a esos que critiquen (pues) que critiquen", precisó Carollo.

Este juicio en particular seguirá dando de que hablar, pues el 16 de junio los abogados de Carollo tienen una cita en la corte federal durante la cual se determinará que consecuencias enfrentarán por la fotografía que se tomó dentro de la corte federal y se incluyó en una petición a la corte.