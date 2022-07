Reacciones de autoridades cubanas a muerte de joven con autismo

Autoridades sanitarias cubanas publican hoy nota informativa sobre la muerte de joven del Cotorro después que ayer aquí en Telemundo 51 les tuviéramos en exclusiva las declaraciones de la madre del joven fallecido.

La nota oficial omite las horas que demoró la ambulancia en llegar al policlínico para trasladarlo al hospital.

“Ellos son unos descarados todos no les importa la vida de nadie lo que quieren es limpiarse”, dijo hoy en exclusiva la madre declara desde Cuba.

Desde Cuba, la madre que perdió a su hijo el pasado jueves y ayer denunció que la ambulancia tardó horas en llegar a recogerlo, reaccionó hoy a esta nota del gobierno que según ella omite hechos cruciales: “desde las 12 y 10 ese Niño se me murió y yo llamé a la ambulancia y fue que me llevo al policlínico esa llamada no estaba registrada la doctora tuvo que llamar a otra”.

La nota oficial indica que desde finales de junio le recomendaron ingresar a su hijo al hospital y que ella se negó; la versión de la madre es otra:

“Yo no me negaba a ingresarlo, pero la condición del niño de autismo, que se ponía agresivo, no permitía ingresarlo. dijeron que vinieron a verlo dos veces y eso es mentira”, dice.

Finalmente la nota de la Dirección Provincial de Salud La Habana dice que saben de la insatisfacción de la familia con el personal de la ambulancia y declaran:

“Lo cual fue comprobado durante la investigación realizada y en consecuencia serán adoptadas las medidas correspondientes”.