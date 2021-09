Reaccionan a declaraciones de jefe de la policía sobre la “mafia cubana” de Miami

Joe Carollo, comisionado de Miami, es uno de los que ha reaccionado a los comentarios del jefe de la policía de Miami, Art Acevedo

“Esa frase es una frase que la dictadura cubana usa en contra de todos los cubanos americanos que están acá”, dijo.

El comisionado Carollo se suma a las críticas hacia el jefe de la policía de la ciudad el pasado 4 de agosto, quien frente a varios oficiales de su departamento dijo que “Miami estaba dirigida por la mafia cubana”. El presidente del sindicato de policías Tommy Reyes fue el primero en reaccionar.

¿Los comisionados, el alcalde, los otros jefes del departamento de policía, los otros jefes de los bomberos? ¿quiénes son los criminales de los que él está hablando?

Según el propio sindicato, Acevedo estaba explicando cómo había sido criticado en California por ser el único cubano y que eso aquí no pasaba, porque Miami, dijo, está dirigida por la mafia cubana. Ayer cuando lo entrevistamos, el jefe de la policía aseguró que fue un chiste mal interpretado.

“Lo único que Fidel Castro y los comunistas no nos han podido quitar a nosotros es nuestro humor”, dijo Acevedo.

“Es inconcebible que nuestro jefe de policía, en cualquier forma que la haya usado, haya usado semejante frase”, dijo Carollo.

A raíz de esta polémica, Acevedo dijo hoy en un comunicado que desconocía que el régimen de Castro se había referido históricamente a los exiliados como "la mafia cubana" (nunca hubiera hecho la declaración, y extiendo mis disculpas a nuestra comunidad. No obstante, también ha dicho que todo esto es parte de una campana en su contra.

“Porque dicen que yo soy muy... Que tengo mucha disciplina, hay que tener disciplina”, dijo.

“Una persona como esta no debe estar como jefe de la policía, porque está usando su posición para aspirar a posiciones políticas, y no hay una cámara que vea que no salga corriendo para que lo entrevisten, y las barbaridades que está diciendo, ya no agradan a nadie”, dijo Carollo.