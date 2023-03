¿Quiénes son los detenidos por protestar en el juego EEUU-Cuba?

Las protestas durante el juego en el que EEUU vapuleó 14-2 a Cuba y obtuvo el pase a la final del Clásico Mundial de Beisbol en Miami, dejaron al menos cuatro detenidos.

El exilio cubano en Miami aprovechó el encuentro en el IoanDepot Park de La Pequeña Habana, para protestar contra la dictadura en la isla, y durante pasajes del encuentro hubo personas que se lanzaron al terreno con pancartas en favor de la liberación de los presos políticos en Cuba, gran parte de ellos por participar durante las protestas del pasado 11 de julio (11J).

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

La policía de Miami-Dade confirmó que fueron cuatro arrestos y están siendo acusados ​​de traspaso de una propiedad privada. Aquí te decidmos quiénes son y de qué se les acusa.

El artista y activista cubano El Sexto se lanzó al campo de juego con una pancarta durante la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol.

Danilo Maldonado, activista y artista cubano conocido como El Sexto, pasó 10 meses encarcelado por programar un espectáculo artístico el día de Navidad del año 2015, en el que pintó “Raúl” y “Fidel”, los nombres de los hermanos Castro, sobre dos cerdos vivos.

"No puedo separar el arte del activismo. No podría hacer arte a partir de los sueños, pintando flores, y cosas bonitas mientras que justo al lado de mi casa hay mujeres que están siendo golpeadas", llegó a decir El Sexto, en entrevista con Amnistía Internacional, luego de su liberación.

En enero de 2017 El Sexto llegó a Miami, luego de que le levantaran una regulación impuesta por las autoridades de la isla. Danilo Maldonado obtuvo el Premio Internacional Václav Havel a la disidencia creativa, otorgado por la organización Human Rights Foundation.

En EEUU se ha mantenido activo en la convocatoria de protestas y en la exigencia de libertad para los presos políticos en Cuba. Ese era el mensaje en la pancarta con la que se lanzó al campo del LoanDepot Park de Miami.

"Lo que esperaba era que se viera el mensaje, bastante lo más posible, ellos tienen mucho poder (las autoridades cubanas). No es la primera vez que estoy a la espera del momento preciso para llevar mi mensaje (...) que no se sientan solos la gente del 11J (manifestantes presos en Cuba)", dijo El Sexto al momento de salir de la cárcel.

Su ficha de arresto señala que enfrenta un cargo por traspaso de una propiedad privada y la fianza fijada fue de $1,000.

El Sexto es detenido por personal de seguridad del estadio LoanDepot park (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Carlos Manuel Álvarez, periodista, escritor y activista. Forma parte de una nueva generación de escritores y cronistas cubanos, es director de la revista digital de periodismo narrativo El Estornudo y en 2022 ganó el Premio Anagrama de Crónica por su obra Los intrusos, en la que narra las protestas organizadas por el Movimiento San Isidro.

En noviembre de 2022, Álvarez tenía planeado viajar a Cuba el día 20 y no pudo hacerlo debido a que, según dijo, las autoridades del régimen cubano no le permitieron la entrada. En su cuenta de Facebook dijo que funcionarios de American Airlines le dijeron que no podían permitirle abordar.

"El régimen político de mi país me acaba de negar la entrada a la isla. Los funcionarios de la aerolínea no han sabido ofrecerme ninguna explicación, solo que no pueden permitirme abordar. You have been denied from Havana, me han dicho. Estoy calmado, el dolor es ya permanente", escribió en su momento.

El periodsta Carlos Manuel Álvarez se lanzó al campo de juego y dijo que lo hizo por sus "amigos presos políticos en Cuba" (GETTY IMAGES)

"Un policía me preguntó por qué lo hice. Porque tengo amigos presos políticos, le dije. Y porque todos los presos políticos son mis amigos, añadí después, cuando lo pensé mejor. Libertad y justicia para Cuba, no podemos dejarnos caer", explicó este lunes .

Su ficha de arresto señala que enfrenta un cargo por traspaso de una propiedad privada y la fianza fijada fue de $1,000.

En los tres libros que ha escrito hasta ahora, Álvarez ha mostrado la importancia de la libertad y la experiencia individual para desarrollar su obra.

De Antonio Fernández, otro de los detenidos confirmados hasta ahora, no se conoce mucho de su activismo, pero de acuerdo con la ficha de arresto, tiene 35 años y se lanzó al terreno en el séptimo episodio, poco antes de que finalizara el encuentro.

Al igual que los otros detenidos, su reporte señala que enfrenta un cargo por traspaso de una propiedad privada y la fianza fijada fue de $1,000. Todos fueron trasladados a la cárcel TGK y este lunes en la mañana fueron liberados.

“Libertad para los presos en Cuba, los que luchan por la libertad (...) Eso lo hice para mi familia, para la gente de Cuba, para todos", dijo Fernández, tras ser liberado este lunes.

Del cuarto detenido, Telemundo 51 no ha podido confirmar su nombre ni las autoridades han compartido información.