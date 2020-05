Qué hacer ante las amenazas de desalojo tras el impago de las rentas en Miami-Dade

“La razón que me da a mi es que tengo que desalojar, porque no le he pagado la renta”, confiesa preocupada esta persona. Y esta es solo una de las denuncias que hemos recibido en Telemundo 51 de televidentes con el miedo a quedarse en la calle.

Perdieron sus empleos durante la pandemia, no tienen dinero para pagar la renta y ya recibieron cartas de los arrendadores para que abandonden la propiedad.

“Con que le voy a pagar si yo no estoy trabajando, para mi no tiene nombre la situación esta, la verdad”, asegura quien teme ser desalojada.

Si ese es su caso, no tiene que preocuparse. Ya existe una una orden ejecutiva del gobernador del estado que prohibe los desalojos. Y aunque esa orden caduca el próximo 2 de junio, miles de inquilinos del sur de la Florida permaneceran protegidos al menos hasta el 23 de agosto. Así lo decidieron jueces de los condados Broward, Miami Dade y Palm Beach.

Michael Grieco, abogado y representante estatal, explica que “si alguien toca a su puerta con un aviso para que abandone la propiedad en cinco días, no haga nada”.

De acuerdo con el fallo judicial, los propietarios no podrán solicitarle una orden de desalojo a la corte si los inquilinos tienen algún tipo de protección estatal, federal o local. Por ejemplo, si reciben subsidios federales de alquiler, como la llamada Sección 8.

Un propietario tampoco podrá desalojar a sus inquilinos si está comprando o compró la propiedad que ahora renta con la ayuda de préstamos hipotecarios respaldados por el gobierno federal.

“Tenemos gente que está realemente luchando para poner comida en la mesa. Lo último que necesitan es que los quieran sacar de la casa”, dijo el representante estatal y también abogado, Michael Grieco.

Se estima que en el sur de la Florida, unas 250 mil familias reciben el beneficio de la protección federal, por lo tanto no podrán ser desalojados.

Los inquilinos protegidos contra el desalojo por cualquier tipo de alivio, aún le deben a sus propietarios la cantidad de la renta que no pagaron. Es decir, hasta el momento, una vez que caduquen las protecciones, los propietarios nuevamente tendrán el derecho de ir a la corte para recuperar su dinero.