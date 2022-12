Propuesta de ley pide prohibir TikTok en Estados Unidos

Se ha despertado mucha preocupación por la posible recopilación de información por TikTok, y la propuesta de suspensión de la plataforma en Estados Unidos.

Marllenys es una pequeña empresaria de Miami, ella vende joyas, pero no de la forma tradicional.

“Mediante una conexión en vivo por TikTok atrae a todo tipo de nuevos clientes y de ahí factura”.

“Como joyería la única plataforma que te acepta aun no teniendo seguidores, la única plataforma es TikTok, personas que hasta que no llegan las notificaciones que estas en vivo, te compran”, dice Marllenis.

Ella escucho la noticia de que un grupo de legisladores presentaron una ley que prohibiría el uso de TikTok en Estados Unidos.

“Yo creo que no solo mi negocio, la mayoría en EEUU sobre todo en Miami se caería, la gente trabaja vendiendo con TikTok”.

Marco rubio “yo quiero prohibir TikTok por una simple razón, dijo el senador de la florida marco rubio, ellos permiten al gobierno chino que acceda a toda la información de cualquier teléfono que tenga instalada la aplicación, y eso puede interferir en nuestra economía, elecciones”.

“El peligro aquí es que muchas veces se ha dicho y no se ha probado que hay terceras partes que vienen del gobierno chino, que estan usando la información para motivos específicos, espionaje industrial, es peligroso y no debería ser permitido”, dice un experto en ciberseguridad.

De aprobarse esta medida, el presidente podría aplicar sanciones a TikTok y otras plataformas digitales que utilicen con fines poco éticos la información de los usuarios

“Desde quien usted llamo, libreta de contacto, donde estuvo usted la última semana no importa si es por VPN, está siendo analizada por TikTok o artificial y aquí viene la sospecha. Todas las plataformas te piden acceder a los contactos. El tema es si accedes, de lo contrario si tú no lo pones ellos no te lo piden”.

“Si no tienes clientes fijos, que sepan que tienes tu joyería ahí, personas que solo vendemos online, en new york, las vengas, si me quitan TikTok me quedaría con la clientela de Miami”, dice Marllenis.