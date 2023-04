Nuevo programa ayuda a emplear más maestros en escuelas de Miami-Dade

La alianza entre el Miami Dade College y las escuelas públicas de Miami-Dade impulsan la carrera de docentes, y ya da frutos con el primer grupo de estudiantes de educación recién graduados con experiencia en el salón de clases.

Bajo este programa los estudiantes de educación del Miami Dade College tienen la oportunidad de cumplir con los requisitos para graduarse y a la vez reciben un sueldo y la experiencia necesaria en el aula.

La maestra Jennifer Madriz dice que ha cumplido un sueño. Ella se graduó la semana pasada del Miami Dade College y fue una de las estudiantes de magisterio que participó en un programa que nació debido a la escasez de maestros del condado.

“Ha sido una bendición para ser honesta, darme chance de verdad de ver cómo es esta carrera que he estado estudiando todo este tiempo”, confiesa Madriz.

De los 34 estudiantes de educación recién graduados, 10 participaron en un programa piloto, entre el Miami Dade College y las escuelas públicas de Miami-Dade.

La doctora Carmen Concepción, decana de educación del Miami Dade College, explica que “a través de los 4 años se van preparando, van haciendo relaciones con profesores en las escuelas, practicando, y cuando llega el momento del internado el estudiante decide si está listo”.

Las habilidades de la maestra se pusieron a prueba cuándo fue contratada por la escuela Kensington Park Elementary, donde recibió el apoyo de la administración.

Michelle Fernández, directora de Kensington Park Elementary, cuenta que “había una situación en primer grado, teníamos muchos niños registrados. Y ella nos pudo ayudar, pudimos abrir otra clase en primer grado donde ella pudo coger alumnos de cada clase y mejorar la situación para maestros y niños”.

Bajo el programa, alumnos en su último año, completaron su práctica en el aula, un requisito para graduarse, y además recibieron un sueldo ya que fueron contratados por el sistema escolar.

“Somos la única entidad en el sur de la Florida que le ofrece a los estudiantes la oportunidad de trabajar y ganar un sueldo mientras están todavía siendo estudiantes en la escuela de educación”, explica Concepción.

El programa está creciendo, ya en diciembre podría graduarse el próximo grupo de 52 alumnos y de ellos ya casi la mitad aceptó participar en esta alianza con las escuelas públicas de Miami-Dade.

“Tengo un mentor que me ayudó con cualquier cosa que necesité, más que preparada me siento”, comenta Madriz, quien no puede contener la alegría de verse ya en un aula de clases.