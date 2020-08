Programa de la ciudad de Miami contra los desalojos

El tiempo se agota y la cantidad de dinero disponible y beneficiados es limitada, los requisitos fundamentales son residir en la ciudad de Miami y haber sido impactado económica.mente por la pandemia de Coronavirus.

Muchos desconocen el programa de prevención de desalojos, pero al enterarse opinan que es bueno que existan estos programas, porque es el deber del gobierno ayudar a la gente que no puede pagar su renta, que para eso está el gobierno, no solamente para colectar taxes, aunque también dicen no estar de acuerdo en que sean indefinidos.

El último día para aplicar es el viernes 14 de agosto, los interesados deberán tener a mano:

-Copia de contrato de renta.

-Prueba de pérdida de empleo o reducción de ingresos desde el primero de marzo

-Identificación del Estado con foto y dirección de la Ciudad de Miami

-Prueba de Ingresos de Adultos que residen en la propiedad

-Notificación se desalojo

-Documento de verificación de renta

-Todo debe estar firmado por el dueño de la propiedad.

Soledad Cedro, Portavoz de la Alcaldía de Miami, dice que “En términos concretos para la ciudad de Miami, que sea una familia de cuatro personas que no reciben ingresos mayores a 73 mil dólares al año”.

Una vez cumplidos estos requisitos, el siguiente paso es más sencillo.

“Con estos requisitos se puede ingresar a la página web de la ciudad que es miamigob.com y ahí bajar el formulario o acercarse hasta la oficina que se encuentra junto al rio de la ciudad de Miami, de lunes a viernes y pedir el formulario”, dice Cedro.

Un estudio elaborado este año por United Way, encontró que de 182, 631 hogares en la ciudad de Miami, el 63 % vive con activos limitados e ingresos restringidos, necesitan más de dos trabajos para sobrevivir y se les dificulta ahorrar.

Frente a esta realidad, la ciudad de Miami cuenta con $3,000,000 para otorgar el beneficio contra desalojos a las primeras 85 familias que apliquen.