Primo de El Taiger llega a Miami mientras que seguidores del cantante piden justicia

Uno de los primos de El Taiger logró obtener la visa humanitaria y pudo salir de Cuba. Al llegar a Miami, asistió al hospital, donde el artista fue tratado por una herida de bala en la cabeza, y también visitó el lugar del trágico suceso.

Los pasos siguientes aún quedan por ser confirmados, pero su llegada a Estados Unidos ha generado gran atención, especialmente por la comunidad de seguidores que El Taiger tiene tanto en Miami como en Cuba.

Los fans de El Taiger en La Habana salieron a las calles para darle un último adiós de forma simbólica, en un homenaje que surgió de manera espontánea gracias a la movilización en redes sociales.

"Le estamos haciendo un homenaje al Taiger... que aunque ya ha muerto, todos sacamos sus canciones porque él estuviera aquí, pusimos la vela", dijo Melanie Casero. Las redes sociales jugaron un papel clave en la organización de este homenaje, permitiendo que los fanáticos se congregaran para despedirse de un artista que dejó huella en la cultura popular cubana.

La música de El Taiger, que resonaba en los corazones de múltiples generaciones, fue el eje central de la noche. Las personas se reunieron en un altar improvisado, donde mostraron fotos del artista, encendieron velas y corearon su nombre. Para muchos, El Taiger no fue solo un músico, sino una parte esencial de sus vidas diarias, una figura que influyó en sus historias y su crianza.

"A ver, te voy a hablar claro, yo me crié con su música, nací con su música, mi hermano me duele, me duele y me siento tocado por su pérdida..., pero bueno, que vuele alto La Tranca de mi país", dijo Dairon Medina.

La noche continuó llena de emoción, canciones y recuerdos compartidos, mientras el sonido de la música de El Taiger llenaba el ambiente. Sus seguidores, desde los más jóvenes hasta los mayores, se unieron para celebrar la vida y el legado del artista, recordando su risa, su estilo inconfundible y el impacto que tuvo en la escena musical cubana.

"Ahora mismo se extraña todo de él, su risa, su bachata, su chucho, todo, todo“, explicó Yolaidis Villamonte.

En Miami, los seguidores del artista se han manifestado pidiendo justicia y respuestas tras la tragedia que ha conmocionado a la comunidad.