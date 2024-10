Despiden a El Taiger y piden justicia

En una noche cargada de emoción y nostalgia, los seguidores de José Manuel Carvajal, mejor conocido como El Taiger, se congregaron en las calles de Guanabacoa para rendirle un último homenaje. Aunque su muerte ha dejado un vacío enorme en la música urbana cubana, sus fans decidieron celebrarlo como lo que fue para ellos: un símbolo de resistencia y una voz que marcó a una generación.

Lo que comenzó como una simple convocatoria en redes sociales, rápidamente se transformó en una reunión masiva. Los mensajes y publicaciones de quienes admiraban al artista circularon por Facebook, WhatsApp y otras plataformas, uniendo a decenas de personas para rendirle un tributo en un altar improvisado. Las velas se encendieron en su honor, mientras sonaban sus canciones, y fotos del artista decoraban el espacio.

“Le estamos haciendo un homenaje al Taiger... que aunque ya murió, todos sacamos sus canciones porque él estuviera aquí, pusimos la vela”, expresó Melanie Casero, una de las participantes de este tributo cargado de simbolismo.

El Taiger no fue simplemente un artista más para los cubanos. Su música traspasó generaciones y resonó con la vida cotidiana de sus seguidores. En su barrio natal, Guanabacoa, se le veía como uno de los suyos, alguien que, a través de sus letras, daba voz a la realidad de muchos. “Oíste?... hoy estamos contigo aquí, hoy en Guanabacoa”, dijo Yosniel Corredera, un conductor de la ruta local que quiso dedicarle unas palabras al fallecido artista.

Para sus seguidores, El Taiger fue un compañero musical en sus momentos más duros, y su conexión con ellos era casi familiar. La improvisada ceremonia se extendió por varias horas, con las canciones más emblemáticas del cantante sonando en cada rincón. Desde temas de sus inicios en el grupo Los Desiguales hasta sus éxitos como solista, la música de El Taiger llenó el aire con el eco de un legado que sus fanáticos no están dispuestos a olvidar.

Muchos de los asistentes compartieron historias sobre cómo la música de El Taiger había moldeado sus vidas. Algunos hablaron de cómo sus letras les acompañaron durante su adolescencia, otros lo recordaron como una figura que representaba su barrio y su país en el mundo de la música urbana.

“A ver, te voy a hablar claro, yo me crié con su música, nací con su música. Mi hermano me duele, me duele y me siento tocado por su pérdida... pero bueno, que vuele alto La Tranca de mi país”, compartió Dairon Medina, reflejando el sentimiento de una comunidad que aún no asimila la pérdida de uno de sus íconos más queridos.

El Taiger, cuyo verdadero nombre era José Manuel Carvajal, se había convertido en una figura clave de la música cubana urbana. Con sus ritmos pegajosos y sus letras cargadas de realidad, conquistó a miles de fans tanto en la isla como en la diáspora cubana en Miami, donde su influencia era igualmente fuerte.

Para personas como Yolaidis Villamonte, quien creció escuchando al artista desde sus primeros días en Los Desiguales, la pérdida es aún más profunda. “Nosotros lo seguimos a él desde sus principios... ahora mismo se extraña todo de él, su risa, su bachata, su chucho, todo, todo”, explicó Yolaidis con un dejo de tristeza en su voz.

Mientras que en La Habana sus seguidores lo despedían con música y velas, en Miami, la comunidad cubana también se organizaba para honrar al artista. Pero además del homenaje, los fanáticos en la ciudad del sur de Florida han lanzado un fuerte llamado pidiendo justicia. Se desconoce con exactitud el motivo de su fallecimiento, y las circunstancias que rodean su muerte han generado rumores y teorías entre los seguidores que exigen una investigación clara y transparente.

Este pedido de justicia ha resonado en redes sociales, donde el hashtag #JusticiaParaElTaiger se ha viralizado entre los fans. El clamor popular busca esclarecer lo ocurrido y asegurarse de que su muerte no quede impune, en caso de que haya habido alguna irregularidad en torno a su deceso.

El fallecimiento de El Taiger ha dejado una marca imborrable en la música cubana y en las vidas de quienes lo seguían fielmente. Aunque su presencia física ya no está, su legado perdura en las canciones que, como demostró el homenaje en La Habana, siguen conectando profundamente con su público. El Taiger se va, pero su música continuará siendo la banda sonora de muchas vidas, en Cuba y más allá.

En las calles de Guanabacoa, la noche terminó con el eco de su voz y el brillo de las velas que lo despedían simbólicamente. “Que vuele alto”, fue el sentimiento compartido por todos los presentes, mientras las notas de su música seguían resonando en la cálida noche habanera.