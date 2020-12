Preocupación por negativa de algunos a vacunarse

Mañana llegarán las primeras vacunas contra el COVID-19 al sistema de salud del Jackson, los primeros en poder recibir la vacuna son los trabajadores de salud que han estado expuestos al virus al tratar pacientes desde marzo y está en sus manos dar ese primer paso.

Al comenzar la distribución de las vacunas a algunos de los hospitales de la nación hay preocupación entre los oficiales de salud de Estados Unidos que en esta primera etapa muchos no estén dispuesto a vacunarse.

Dr. Francis Collins, Director Instituto Nacional de Salud, dice: “miren a todas las vidas que se han perdido y tenemos la oportunidad de hacer algo”.

El médico y director del instituto de salud nacional respondió al ejemplo de una encuesta reciente en la que menos de la mitad de los trabajadores del sistema de salud del Jackson, la red de hospitales públicos de Miami Dade, estaban dispuestos a vacunarse.

“Es hora de poner a un lado todo el ruido y el escepticismo, dijo, y entender que todo está fundamentado en decisiones científicas a partir de estudios rigurosos”, dice Collins.

Uno de los directores farmacéuticos del Jackson nos dice que después de esa respuesta inicial por parte de los empleados, ahora hay más dispuestos a vacunarse.

Dr. Luis Alfonso, Director Farmacéutico del Jackson Health System, dice: “algo sorprendente después que el sistema volvió a mandar la información tuvimos una respuesta masiva, no es que no querían, la repuesta no fue tan efectiva”.

Explica que la campaña de educación empieza dentro del mismo sistema hospitalario “y continúanos haciendo mucha educación con nuestros colegas y los departamentos que no están directamente involucrados con los conocimientos de la vacuna estamos haciendo educación con cualquier área estamos haciendo educación para explicar los beneficios en comparación con los riesgos y la respuesta es sorprendente”.

Y esta campana tiene que extenderse a toda la población para lograr los beneficios que conlleva lo que se conoce como la inmunidad de rebaño por vacunación masiva. “Y eso lo hemos visto por muchos anos a lo largo de la historia de nosotros, desarrollando vacunas para enfermedades que hoy por hoy han sido erradicadas de la humanidad o son muy no detectables en la humanidad a través de las grandes campanas de inmunización”.

Y el coronavirus pudiera erradicarse como sucedió con enfermedades como la poliomielitis y el sarampión. Para lograrlo al menos 70 por ciento de la población tendría vacunarse.

En cuanto a quienes ya han tenido el coronavirus, los médicos recomiendan que tambien deben vacunarse peto deben esperar 90 días desde que dan negativo tras la infección.