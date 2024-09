Posible acuerdo judicial ante millonaria demanda contra Miami

Es una demanda similar a la que enfrentó el Comisionado Joe Carollo y perdió en un juicio federal. Los comerciantes Bill Fuller y Martin Pinilla acusaron al comisionado de hostigar a sus negocios como represalias por no apoyarlo. Después de un juicio federal un jurado falló a favor de los demandantes y les otorgó 63 millones de dólares que todavía están intentado cobrar.

La ciudad no quería enfrentar un destino similar por eso Damian Pardo, comisionado de Miami considera que se "puede seguir y ser peor en el futuro y es importante seguir, pasar la página y tener un nuevo día".

Los empresarios presentaron una segunda demanda contra administradores y empleados de la ciudad en la que los dueños de Ball and Chain, Taquerías el Mexicano y otros negocios los acusan de emitir violaciones ce código erróneamente, lanzar inspecciones innecesarias y cometer otros abusos en contra de sus negocios.

El reclamo es de 27.9 millones de dólares por daños y perjuicios. Muchas veces en el sistema legal se hacen acuerdos por ello la mayoría de la comisión está a favor de llegar a un acuerdo por 12.5 millones y así evitar ir a juicio.

"Un jurado no va a tener mucha simpatía con toda la mala prensa que hemos recibido", advierte el comisionado Manolo Reyes.

Mientras que el comisionado Damian Pardo apunta: "La compañía de seguro va a pagar 4 millones y más o menos 8 millones lo va a pagar la ciudad".

El Comisionado Joe Carollo por su parte no estuvo disponible para una entrevista pero envió una declaración que dice en parte: "En el día de mañana yo votaré en contra de esta resolución. Esta demanda no es contra mí, es contra la ciudad de Miami, donde estos dueños de barras acusan a numerosos empleados - desde el administrador, policías, bomberos, etc. - de haber actuado incorrectamente contra sus negocios, algo que es falso".

Al tiempo que concluye: "si vamos a corte, sería con un jurado de Miami, no de Broward, donde otro gallo cantaría".