Policía mata a un perro en Miami-Dade tras queja por ladridos excesivos

Una cámara de seguridad captó el momento en que un agente de policía de Miami-Dade disparó su arma varias veces contra un perro raza American Bully, matando al animal de 8 meses de edad.

El incidente ocurrió en un área no incorporada de Miami-Dade, cerca de Miami Gardens, el miércoles 12 de enero cerca de las 7 p.m., luego de una queja por ladridos excesivos.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

"Este incidente no debería haber sucedido si el oficial hubiera estado entrenado apropiadamente (...) Este cachorro de 8 meses, Alpha, no se mostró agresivo y no merecía morir así", dijo el grupo Miami Coalition Against Breed Specific Legislation en un comunicado.

La policía de Miami-Dade está conduciendo una investigación interna sobre el incidente.