Policía investiga tiroteo en Miami con saldo de una posible víctima mortal y dos heridos

La policía de Miami informó la tarde de este martes que un tiroteo dejó una posible víctima mortal y dos heridos, en un hecho que está bajo investigación.

La policía dijo que múltiples disparos se realizaron en el área de la calle 55 noroeste (NW) y la avenida 10 NW, en Model City. Cuando los oficiales llegaron se encontraron con una persona herida, que posiblemente ya había muerto, según dijó la policía.

Otras dos posibles víctimas que sufrían heridas de bala se trasladaron por sus propios medios a una estación policial en el ára de la calle NW 62 y la avenida NW 10, informó la policía de Miami.

Se inició una investigación por este hecho, del que por los momentos no han ofrecido más información.

POLICE INVESTIGATION: PIO is en route to the area of NW 10 Ave. and NW 55 St. and NW 10 Ave and NW 62 St. due to a shooting investigation. PIO is en route. Media Staging area will be NW 10 Ave. and NW 61 St. A second Media Staging area will be at NW 9 Ave and NW 55 Terr. MV pic.twitter.com/zesYxElIsa