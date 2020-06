Polémica por fotos de manifestación pro-Trump

Adolescente de 17 años podría enfrentar una demanda por difamación tras publicación de fotografías de varios simpatizantes de Trump a quienes señaló de racistas”

Todo surgió tras dos manifestaciones simultáneas realizadas el fin de semana pasado, en el que la palabra racismo hirió susceptibilidades en redes sociales.

Miami Lake, Domingo por la tarde, un grupo de personas se manifiestan contra el racismo, de manera simultánea simpatizantes del presidente Donald Trump y en respaldo a la policía también lo hacen en el mismo lugar, todo transcurrió sin violencia, pero al día siguiente surgió la polémica.

Julio Martínez, ex alcalde de Hialeah dice que “uno de los que me llamó fue mi hijo que es un médico de veteranos en Palm Beach, me dijo papi como es que te están llamando racista, si tú eres el menos racista del mundo”

Martínez se refiere a varias fotografías publicadas en Twitter por Daniel González de 17 años, donde muestra imágenes de varios simpatizantes del presidente Trump con el hashtag #RacistsofMiamiLakes, racistas de Miami Lakes que tras su publicación obtuvo innumerables reacciones.

“Van con sus banderas diciendo Trump que es muy famoso por ser una persona racista y van y gritan obscenidades s contra otras personas y me puse a pensar, esas personas hacen todo esto y al final del día nadie sabe que hicieron todo esto”, dice González.

El lunes por la tarde, Daniel González recibió una notificación de un abogado, en el que le advierten que podría enfrentar una demanda por difamación si no elimina las fotografías de su Twitter.

“Él ni me conoce a mí ni conoce a las otras personas que fotografió, alguien lo está guiando porque tengo entendido que es un joven todavía, yo espero que el recapacite y sus padres le enseñen lo que es la realidad y que pida disculpas”, dice Martínez.

González asegura que “En las barbaridades que estaban gritando, no era que decían amo a Trump, eran cosas directamente dichas a ellos por su raza, gritaban váyanse para África, váyanse para Cuba no los queremos aquí y no importa si no los conozco, lo que están haciendo en ese momento es racista”

Daniel decidió eliminar las fotografías de Twitter, pero no publicó ninguna disculpa como lo solicitaron tres personas en la notificación del abogado.

Hasta ahora se desconoce si la demanda por difamación procederá, lo cierto es que Daniel publicó en Twitter la carta del abogado que amenazó con demandarlo y aseguró que ha recibido respaldo de otros abogados que han ofrecido su servicio gratuito para defenderlo.