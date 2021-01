Podría aumentar los seguros para los dueños de vivienda

Annette Taddeo, senadora estatal, dice:

“Desafortunadamente lo que hemos visto una y otra vez. Son excusas tras excusas para subir los costos de los seguros en nuestro estado”.

La senadora estatal Annette Tadeo quien es parte del Comité de Bancos y Seguros del estado nos dijo haberse reunido la semana pasada con estos últimos.

Empresas aseguradoras que están solicitando para este año 2021, aumentos de más de 30 por ciento en sus tazas a la oficina de regulación de seguros “oir” por sus siglas en ingles. Algo que podría suceder.

“Esto es lo que se proponen este año. no solamente cobrar más, sino que los techos no los cubran para el costo de reemplazo sino el costo de lo que costaba cuando compraste la casa. No solamente quieren subir los costos, sino que quieren cubrir menos por ese seguro que te va a costar más. Esa es la gran lucha que vamos a tener en esta sesión legislativa”.

Las temporadas de huracanes muy activas combinadas con el aumento de los costos legales podría según expertos crear el aumento, creando un gran impacto en el aumento de las pólizas de seguros y propietarios.

Enrique Ruíz, agente de seguros, dice:

“Si están en escrow van a impactar el costo de sus pagos mensuales que incluye su mortgage payment su pago de hipoteca no. Por otro lado, afecta la compra de nuevas casas”.

OIR ha experimentado en los últimos meses aumentos de primas anuales promedio propuestos para las tarifas de propietarios de viviendas de Florida de hasta 24.6 por ciento y 33.5 porciento. Las empresas aseguradoras no necesitan el permiso de los reguladores para aumentar las tarifas hasta un 15 por ciento.

“Tenemos dos problemas. Varios problemas. Uno es un problema de disponibilidad de compañías que están dispuestas a asegurar. Dos las que están dispuestas los precios están bien altos y en muchos casos terminamos con ninguna otra opción que con Citizens”, dice Tadeo.

La semana próxima podría estar en la mesa de la legislatura el tema de los seguros de vivienda.