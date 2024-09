“Poco cooperativo” Tyreek Hill fue “redireccionado al suelo” por agentes: presidente del sindicato de policías

El receptor de los Miami Dolphins, Tyreek Hill, fue "redireccionado al suelo" y esposado por agentes de la policía de Miami-Dade después de que "no cooperara" durante un incidente ocurrido este domingo cerca del estadio Hard Rock, justo antes del primer partido de la temporada, dijo en un comunicado el presidente del sindicato de policía del sur de Florida.

Este lunes, el presidente de la Asociación Benevolente de la policía del sur de Florida, Steadman Stahl, dijo que Hill nunca estuvo bajo arresto durante el encuentro cerca del Hard Rock Stadium poco antes de que los Dolphins se enfrentaran a los Jacksonville Jaguars este domingo.

"Fue detenido brevemente por seguridad de los oficiales, después de conducir de una manera que lo ponía a él y a otros en gran riesgo", dijo Stahl en el comunicado.

"Al ser detenido, el Sr. Hill no cooperó de inmediato con los oficiales en la escena quienes, de conformidad con la política y por su seguridad inmediata, esposaron al Sr. Hill".

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Los vídeos de los transeúntes mostraban a los agentes rodeando el McLaren de Hill en la carretera.

"Tocaron su ventanilla, él la bajó, les dijo: 'ya saben, hagan lo que tengan que hacer como oficial de policía'. Y luego la volvió a subir y luego le pidieron que la bajara de nuevo y le dijeron que se bajara del auto", dijo Dylan Vega, un testigo de lo ocurrido.

Los videos también mostraban a Hill esposado y acostado boca abajo en el suelo, rodeado por varios oficiales a una cuadra del estadio.

"El señor Hill, que aún no cooperaba, se negó a sentarse en el suelo y por lo tanto fue redirigido al suelo", dijo Steadman Stahl. "Una vez que la situación se resolvió en unos pocos minutos, el Sr. Hill recibió dos citaciones de tránsito y pudo irse".

Posteriormente, uno de los agentes involucrados fue asignado a tareas administrativas y la directora de la policía de Miami-Dade, Stephanie Daniels, aclaró que se inició una investigación de asuntos internos.

La policía no ha revelado la identidad del oficial, pero Stahl dijo que ha estado en el departamento durante más de 25 años y está asignado a la unidad motora.

Después del juego cuando le informaron que el oficial había sido asignado a tareas administrativas, el jugador de los Miami Dolphins dijo en una rueda de prensa: "Eso debería decirte todo lo que necesitas saber".

Hill agregó que "no tenía idea" de por qué lo esposaron y negó haber sido "irrespetuoso". “No fui irrespetuoso porque mi mamá no me crió de esa manera”, aclaró. “No dije malas palabras. No hice nada de eso. Como dije, todavía estoy tratando de resolverlo, hombre”.

Después del incidente, Hill se vistió para los Dolphins y ayudó a llevar al equipo a una victoria por 20-17 sobre los Jaguars, atrapando siete pases para 130 yardas, incluido un touchdown de 80 yardas que celebró fingiendo estar esposado.

El tackle defensivo de los Dolphins, Calais Campbell, también fue esposado brevemente después de acudir en ayuda de su compañero de equipo.

Campbell dijo que estaba conduciendo hacia el Hard Rock Stadium cuando vio a Hill esposado y se detuvo para ayudar.

El veterano de 17 años de la NFL también terminó esposado, diciendo que los oficiales le dijeron que era porque desobedeció sus órdenes directas.

"Lo había visto, siento una fuerza excesiva, así que salgo del auto para intentar calmar la situación", dijo Campbell, y también calificó el incidente como "un poco extremo".

"¿Qué pasaría si yo no fuera Tyreek Hill? Dios sabe lo que ese tipo o esos tipos habrían hecho. Sólo me estaba asegurando de hacer lo que mi tío siempre me decía que hiciera cuando me encontraba en una situación como esa: 'Simplemente escuche, ponga sus manos en el volante y simplemente escuche'", relató Hill.

"Me alegro de que mis compañeros estuvieran allí para apoyarme en esa situación porque me sentía solo", reveló el receptor de los Dolphins.

En cambio, el presidente del sindicato de policía dijo que respaldaban las acciones de los agentes durante el encuentro.

"En este caso, mientras esperaremos a que la investigación siga su curso, según lo que sabemos, respaldamos las acciones de nuestros oficiales, pero esperamos una mayor comunicación abierta en el futuro", dice la declaración de Stahl.

"Si bien confiamos en las acciones que llevaron a la detención del Sr. Hill, como ocurre con cualquier investigación, esperaremos a que salgan a la luz todos los hechos, junto con cualquier explicación que el Sr. Hill pueda tener sobre sus acciones que iniciaron esta incidente desafortunado."