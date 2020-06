Piden al gobernador extender orden para evitar desalojos en Florida

Con un cofre mortuorio y el lema aqui reposan los arrendatarios, un grupo de inquilinos y activistas exigieron este lunes que se extienda la orden ejecutiva para evitar los desalojos y ejecuciones hipotecarias, que finaliza este 2 junio.

Adrian Alberto Madriz, activista señaló que hoy no solamente es el dia en que se tiene que pagar la renta sino que mañana se va a vencer el decreto con el moratorio para los desalojamientos. "Este mes vas a ver un gran desalojamiento de 30 por ciento de los inquilinos y nosotros tenemos que evitar esto”.

La angustia crece, pues sostienen que solo en la propiedad ubicada en la 13 avenida y 61 calle del noroeste de Miami, desde donde hicieron la solicitud reposan al menos 30 ordenes de desalojo y temen quedarse en la calle.

Gabriela Martinez cuenta su situación actual. “Estuve sin trabajar dos meses y medio y necesito pagar mi renta y en la ciudad de Miami hacen muchos anuncios y nadie se puede comunicar con ellos, no me han llegado el estímulo, no me han llegado los taxes, la situación es crítica", explicó.

La crisis por el coronavirus incrementó el número de desempleo en el estado a un 12.9% en el mes de abril, por ende el retraso en los pagos de rentas aumentó exponencialmente.

"¿Cómo es que la gente va a encontrar forma de pagar la renta si no tienen ningún tipo de ingreso?; claramente eso es una injusticia", señala Madriz.

De acuerdo al Miami Worker Center en el sur de la Florida al menos 400 ordenes de desalojo reposan en la cortes civiles.

"Exigimos que cancelen la renta de abril mayo y junio y asegurar que haya asistencia para los inquilinos", es una de las peticiones de Madriz.

De no haber una respuesta inmediata, se calcula que miles de personas en todo el país puedan quedarse sin hogar.