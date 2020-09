Petición de ayuda de empleados de American Airlines para salvar trabajos

Directivos de American Airlines, empleados y representantes de diferentes sindicatos aeronáuticos hicieron un pedido desesperado para que el congreso les extienda el programa de ayuda a la nómina, conocido en inglés con las siglas PSP, y así puedan salvar miles de trabajos en Miami.

Fueron 6 meses devastadores para la industria de la aviación, confirmaron representantes de American Airlines. La compañía, como tantas otras, enfrentaron desafíos y cambios que nunca habían experimentado, sin afectar el servicio, según dijeron.

Juan Carlos Liscano, vicepresidente de American Airlines para Miami de América Latina y el Caribe, dijo: “Si no se extiende el programa muchos de los empleados de la industria, no solo de American Airlines, van a ser impactados y no podrán sostener a sus hogares ni sus seguros médicos”.

Mañana es la fecha límite para que termine el programa de ayuda a la nómina. si el congreso no otorga una extensión de esa ayuda, 19 mil empleados de American Airlines quedarán en la calle a partir del 1 de octubre en todo el país y 2 mil de ellos son de Miami.

Carlos Hernández, presidente del sindicato de transporte local, dice: “Representamos a 2 mil 800 miembros y le podrían dar el lay-off a 400 de ellos”.

En abril, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, advirtió que había 25 millones de puestos de trabajo en riesgo en todo el mundo. American Airlines podría terminar el año con un 30 % de personal menos, esto representa a unos 40 mil trabajadores.

Santos Dorta, mecánico aeronáutico, asegura: “Llevó 20 años trabajando para American. Soy solo uno de los miles de empleados en toda la Nación que esta en peligro de perder su empleo”.

Una investigación del Washington Post, determinó que en estados unidos ya se perdieron 100 mil puestos de trabajo en la industria producto de la crisis por la pandemia, y este escenario está considerado más grave del que se vivió tras los atentados del 9-11.

American Airlines confirmó que si recibe la extensión del programa aseguran los empleos hasta el próximo 31 de marzo mientras le dan tiempo a la industria para que se recupere con el producto de las ventas en sus pasajes y la propia reactivación del sector.