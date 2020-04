Personas con diabetes tienen mayor riesgo de complicaciones por coronavirus

Según los médicos, las personas que padecen diabetes tienen mayor riesgo de sufrir las peores complicaciones por coronavirus.

“Cuando contraen este virus, y sus condiciones médicas no está bien controladas, pues ya el cuerpo está en una desventaja a la hora de pelear contra el virus, por tanto tienden a sufrir consecuencias más graves”, explica la Dra Elizabeth Vilches de Chen Medical Center.

Ante la amenaza de la gravedad, se impone la prevención.“Todo diabético si mantiene un buen control del azúcar y las fluctuaciones del azúcar, ya sean altas o bajas puede evitar sufrir de las complicaciones que puede causar el coronavirus”, explica la doctora.

Una de las complicaciones principales son las fallas respiratorias, que amenazan las vidas de muchos de quienes sufren el coronavirus. Y recientemente, otra complicación se ha sumado a la lista.

“Como estamos viendo un estado de hiper coagulación, que significa que los pacientes están en mayor riesgo de tener coágulos de sangre que le pueden causar un infarto cerebral, una embolia pulmonar y coágulos de sangre en las piernas también”, aconseja Vilches.

Esos coágulos de sangre en las piernas podrían ser causas de amputaciones, especialmente en diabéticos que padecen problemas de circulación en brazos y piernas.

“Enfocándonos en el control del azúcar, el tomar nuestros medicamentos, el seguir una dieta restringida, vamos a evitar fluctuaciones del azúcar y a la misma vez complicaciones el coronavirus si llegar a enfermarse”.

La tasa de mortalidad es más alta según el género, según este estudio.

Además de los cuidados propios de su padecimiento, y el lado frecuente de las manos los médicos recomiendan que los diabéticos usen las mascarillas en presencia de otras personas y mantengan el distanciamiento social.

La Dra Elizabeth Vilches de Chen Medical Center, asegura que deben “evitar salir de su casa, porque desgraciadamente con este virus aún no tenemos una cura aún no tenemos una vacuna, y aunque el gobierno ya estoy abriendo, no quiere decir que estamos fuera de las áreas de peligro”.

Otra de las recomendaciones es estar en comunicación con su médico primario, asegúrese de tener medicinas y materiales que necesita para monitorear sus niveles de azúcar.