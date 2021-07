“Patria y vida, no”: polémico mensaje del boxeador cubano tras ganar en Tokyo 2020

La pelea que sostuvieron dos boxeadores cubanos en estas olimpiadas de Tokyo 2020 resultó polémica de inicio a fin. Lo que comenzó con una decisión de los jueces que dieron ganador a Julio César la Cruz 4-1 frente al ahora naturalizado español y nacido en Cuba, Enmanuel Reyes Pla, tuvo su momento cumbre cuando el vencedor gritó antes de salir victorioso del ring: “Patria y vida no. Patria o muerte, venceremos”.

"Para mi es un títere más de la revolución", dijo un boxeador cubano residente en Miami al conocer la noticia de lo sucedido en Japón.

Opinión que comparte el entorno deportista en el exilio, luego que el boxeador que representa a Cuba en las olimpiadas, gritara la consigna comunista tras vencer a Enmanuel Reyes "El profeta", quien abría llegado al certamen con la convicción de venir a dejar en la lona a sus contrincantes.

Emmanuel Reyes pasó por distintos países de Europa antes de establecerse en España, país que le dio la oportunidad de competir en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Era este un encuentro muy esperado entre dos compatriotas pero esta vez defendiendo diferentes banderas.

"La Sombra" como se le conoce a La Cruz por su estilo escurridizo en el ring es el vigente monarca estival, además de cuatro veces titular mundial en su peso. Ahora acumula cinco triunfos sin revés ante Reyes, pues ya le había ganado en Cuba en cuatro ocasiones anteriores.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

REACCIONES ANTE LA FRASE

El boxeador Livan Navarro llegó a Estados Unidos de Cuba en el 2015 y dice conocer a La Cruz, por lo que aprovechó para enviarle un mensaje: "que ponga de su parte y que ayude más al pueblo".

Eufracio “Franco“ Gonzalez, entrenador internacional de boxeo, alega: "yo creo que los hombres no pueden ser cobardes tienen que tener el valor y decir la verdad; y no ocultar lo que está pasando en Cuba. Esa es tu patria, tu pueblo ... no te mires tú mira para los lados, mira esos jóvenes que han muerto para que Cuba sea libre".

Para el boxeador cubano Orestes Velázquez "si tú estás viendo tu pueblo y está sufriendo como tú puedes estar de acuerdo con eso".

Carlos Santiago es promotor venezolano y comparte una experiencia similar con su país en estas olimpiadas. Casualmente tenemos un persista que ganó medalla de plata y tuvo que decir que esa medalla se la dedicaba a la memoria de Hugo Chávez. Así es que así te puedes dar cuenta que la historia de Venezuela y Cuba se parecen mucho".

Enmanuel Reyes, "El Profeta", por su parte, publicó en las redes sociales tras su derrota que una vez más, el gobierno cubano ha llevado el deporte a un plano político.

Ahora, días después de las protestas del 11 de julio en Cuba y la posterior ola de represión, han resonado las palabras de Julio César la Cruz, defendiendo al régimen como contrapartida al lema de Patria y Vida que muchos corean.