Pareja es acusada de asesinar a puñaladas a un joven que tiraron a un canal

Los vecinos de Sonia Viviana y Alberto Godinez, hoy comparecieron en corte de fianza. A ambos los acusan de apuñalar a un hombre en múltiples ocasiones, en todo su cuerpo, incluido el cuello, hasta dejarlo sin vida.

Según la policía, los hechos ocurrieron el pasado 24 de mayo, dos días después unos pescadores encontraron el cadáver de la víctima en un canal, el cuerpo estaba envuelto en una sábana.

La persona fallecida tenía heridas forzadas y el médico forense determinó que fue un homicidio. La pareja confesó los hechos que envuelven a la víctima, identificada como Adán López Lorenzo, de 30 años.

Una vecina dijo que le contaron que el hombre "era amante de la muchacha, por eso el novio lo mató", pero esa no es una información que ha podido ser confirmada, pues por el momento se desconoce la relación entre las tres personas.

Los vecinos de la pareja dicen estar sorprendidos y que no se dieron cuenta de nada de lo sucedido hasta que llegó la policía a interrogarlos a todos. "Cuando el señor se ponía borracho era problemático", dijo una mujer.

Durante su comparecencia en corte, la acusada intentó explicar el presunto motivo de los hechos, pero su abogado le recomendó hacer silencio, solo se escuchó cuando Sonia Viviana dijo: "el entró en la casa una vez y yo no se nada como entró en la casa. Y yo no le dije a mi marido, y luego le conté a mi marido y él me dijo: 'esta bien'.

Una de las vecinas dijo que de la casa donde la pareja vivía, la policía se habría llevado "unos guantes y la navaja utilizada para asesinar al señor".

Ambos enfrentan ahora cargos por asesinato en segundo grado y permanecerán en la cárcel pues la jueza no les concedió la fianza.