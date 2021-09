Paneles solares en medio de apagones y fuertes crisis en Cuba

Leysis Hernández, directora Comercial Empresa Eléctrica de La Habana, dice:

“Hoy no solo vendemos energía eléctrica, sino que también estamos en disponibilidad de comprar energía eléctrica.” Así lo anunció el régimen de La Habana.

Cristina Isis Alfonso, vive en Camagüey, Cuba, dice: “Yo no me explico cómo van a decir en la televisión que van a empezar a vender paneles solares. Un cubano de a pie no tiene para comprar los alimentos va a tener para comprar un panel solar, no”.

“No podemos adquirir con nuestro dinero los alimentos y los equipos de primera necesidad que es como una lavadora, un refrigerador, un televisor. Que mucha gente en este momento no lo tienen, no lo tienen porque no le alcanza el dinero. Una lavadora está en este momento en 33 mil pesos cubanos”, dice Cristina.

En medio de la crítica situación económica y del sistema eléctrico, el país apuesta ahora por la energía solar y los productores privados.

Guena Rod, analista político, dice:

“Lo cierto es que hace alrededor de dos años ya se había regulado la posibilidad de que los consumidores en Cuba que pudieran o que contaran con un equipo de estos pudieran vender la energía de regreso a la Unión Eléctrica Nacional. El problema estaba en que los equipos que se vendían dentro del sistema de comercio interior tenían los precios astronómicos para un cubano promedio.”

Omar Mena, quien vive en Santa Clara, Cuba:

“Eso es un tema que el cubano no tiene ni dinero para comer para estar pensando en paneles solares”.

En noviembre del 2019, entró en vigor en la isla el Decreto-Ley 345 que regula el desarrollo de las energías renovables y su uso eficiente. Según la ley, los cubanos podrían comprar paneles solares con el fin de generar electricidad para su uso personal y vender sus excedentes al sistema eléctrico nacional.

Mario Castillo, Director General Empresa Eléctrica de La Habana, dice:

“Tiene un impacto directo en la disminución de las pérdidas eléctricas y eso eleva de manera muy significativa la eficiencia.”

“Lo que han dicho los medios oficiales cubano es que para noviembre de este año también se permitirá o se comenzará a vender estos equipos en moneda nacional y con acceso a crédito”.

Debido a la costosa tecnología y a las condiciones requeridas para su despliegue, esta sería una alternativa más viable para algunos empresarios privados, pero no para el pueblo de a pie.

“Basta ya, basta ya, porque es demasiado lo que estamos viviendo”.

Se conceden préstamos de hasta el 100 por ciento del valor para la compra de las instalaciones.

La venta de los equipos se realiza en tiendas seleccionadas, incluidas las llamadas tiendas de divisas. La instalación y el montaje son realizados por agencias estatales.