Opositora cubana acampa en Miami luego que le niegan viajar a la isla

La historiadora del arte y opositora cubana Anamelys Ramos anunció que va a acampar en un lugar público en Miami hasta que se le permita abordar un vuelo a Cuba, algo que le fue denegado porque las autoridades de la isla no autorizaron su regreso.

Ramos, pareja del rapero Maykel Castillo "El Osorbo", uno de los cantantes de "Patria y vida", que está encarcelado desde mayo, se encontró este miércoles en el aeropuerto de Miami con la negativa de American Airlines (AA), la compañía con la que iba a volar a La Habana.

Según contó, en el mostrador de la aerolínea le dijeron que no podía abordar el avión y, ante su insistencia para que se respetase su derecho a entrar en su país, se organizó una reunión con ejecutivos de la aerolínea y funcionarios del aeropuerto, pero AA no dio su brazo a torcer.

American Airlines dijo en un comunicado que están al tanto y evalúan la situación, nótese que los requerimientos de entrada y admisibilidad son establecidos por las autoridades de cada país y no por las aerolíneas.

“American Airlines es signataria del pacto mundial de la ONU, deben velar los derechos de los clientes, ahora mismo estamos consultando con los abogados”, precisó la aerolínea en un comunicado.

Ramos fue invitada a abandonar el aeropuerto dado que por ahora no puede viajar y se trasladó al famoso café Versailles en compañía de otros cubanos radicados en la ciudad de Miami.

Los alcaldes Francis Suárez y Daniela Levine Cava se reunieron con ella y le ayudaron a conseguir los permisos para acampar en el famoso restaurante de dueños cubanos, mientras está protegida por la policía.

"Voy a continuar la protesta en un lugar público", dijo tras criticar a AA por ceder ante las autoridades cubanas y dejarla sin un lugar adonde ir. "Tengo residencia en Cuba. En EEUU estoy con una visa de turista que vence en abril y me van a llevar a la ilegalidad si no me dejan viajar a mi país", aseveró.

La opositora mencionó que los congresistas de origen cubano del sur de Florida están avisados y confió en que intercederán por ella.

El martes Anamelys Ramos había publicado un video en el que dijo que el "autoritarismo extremo" del Gobierno de Miguel Díaz-Canel quería privarla de su derecho a entrar en Cuba y ponerla en una "situación de ilegalidad".

"Negar a Anamely Ramos su derecho a regresar a su patria no solo es una violación del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que viola la ley cubana existente...", afirmó John Suárez, director ejecutivo del Centro por una Cuba Libre.

En un comunicado, esta organización condenó la "negación arbitraria de un derecho humano fundamental" y llamó "a la comunidad internacional a responsabilizar a La Habana".

Por su parte, el congresista de Florida Mario Díaz-Balart condenó en Twitter "el destierro de @AnamelyRamos por la cobarde dictadura cubana" y mostró una fotografía de ambos cuando se reunieron "hace unos meses" para denunciar la detención de Maykel "El Osorbo".

La historiadora del arte y curadora salió de la isla en enero de 2021 con rumbo a México para realizar un doctorado en Antropología en la Universidad Iberoamericana.

En noviembre de 2021 asistió a la inauguración de una exposición de arte contemporáneo sobre Cuba y Venezuela en el Museo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington y participó en algunos actos de defensa de la libertad en la isla.

Ahora la visa mexicana se le ha vencido y no cuenta más que con una visa temporal en EEUU. Legalmente es residente en Cuba y sería ilegal permanecer más de 6 meses en territorio norteamericano.

La activista subraya que antes de viajar a México las autoridades de Cuba le dijeron que no le pondrían impedimentos para volver.

El Gobierno de Cuba está siguiendo "la estrategia de apresar a las personas que considera una amenaza, violando todos sus derechos, o de sacarlas del país, de exiliarte de alguna manera", dijo Ramos.

Muy activa en las redes sociales, ha publicado reiterados mensajes pidiendo la liberación de "Osorbo", del artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara y otros presos políticos, y en el caso de su pareja contando sus problemas de salud y las condiciones en que está preso.

Maikel "Osorbo" es unos de los intérpretes de la canción "Patria y vida", el "himno" de las protestas populares que estallaron del 11 de julio en Cuba y de los que piden un cambio en la isla.