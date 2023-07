Ola de robos en suroeste de Miami-Dade pone en alerta a las autoridades

Las redes sociales cuentan con un alcance sin igual y han hecho que muchos en la comunidad conozcan lo que está ocurriendo en el condado de Miami-Dade, donde piden acción de la policía ante los robos ocurridos en los últimos días.

“Amanezco sin chivos, sin carneros, con mi cerca picada”, relata una residente de la zona en un video que se ha hecho viral y ha permitido que cientos de personas se solidaricen con la propietaria del lugar. “Mi sacrificio de día a día”.

Lo relatado por Marta Pérez sucedió en la finca Rancho Boyeros Farm ubicada en el 16500 del suroeste a la altura de la avenida 192 en Miami-Dade.

“De sábado para domingo entraron en la finca. Me imagino que haya sido en la madrugada. Me llevaron 18 chivos y 10 carneros, varias gallinas y guineos y un tractorcito de gasolina que se maneja en la finca”, precisa Pérez, propietaria de Rancho Boyeros Farm.

“Mi chiva parida con mis chivitos que yo adoraba”, se conduele la mujer. “Tenía dos chivitos que nacieron en la finca que eran mi adoración, eran gemelos, eran idénticos los dos chivitos machos. La gente venía y quería que yo se los vendiera. Los niños venían los cargaban lo tocaban. Es algo bien triste. Con los animales te identificas no quiero llorar pero créeme que tengo el corazón roto”.

El robo que puede parecer insignificante no lo es para cada uno de las víctimas. Vecinos de la zona prefirieron mantener el anonimato, pero confirmaron una aparente una ola de robos en la comunidad de personas trabajadoras. Los hechos han sido denunciados y las autoridades investigan.

“Hay otro vecino que se llama de Los Tinajones que también le robaron. No fueron animales pero fueron todos los appliances de la casa de un bote. Unirnos”, es lo que pide Pérez, quien sabe que hay otros vecinos más afectados.

“Tienen que coger a estas personas que están haciendo estos daños. Yo soy una persona de trabajo, mire mis mano. Yo no juego, yo estoy trabajando. Y llegar a mi finca y encontrar que me hayan llevado todo, eso no puede ser. No puede continuar y estamos aquí y los vamos a encontrar”.

Con el robo ocurrido este fin de semana en una finca de la zona pudimos confirmar un total de cinco en los últimos días.

Cualquier información puede comunicarse con la línea de alto al crimen en el condado Miami-Dade mediante el (305) 471-8477. Recuerde que puede alcanzar hasta una recompensa monetaria si lleva a las autoridades a los responsables de los hechos.