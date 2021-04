Nuevos detalles del arresto del sospechoso de asaltar sexualmente y balear a un niño

“Yo no sabía nada, él me tenía engañada, no tenía conocimiento de nada fue una cosa muy fuerte para mí, para mi familia, para mis hijos”.

Con lágrimas de vergüenza y dolor Yordana Aguilar, reacciona en exclusiva ante nuestro lente, tras enterarse que su expareja sentimental Aliex Santiesteban ,de 43 años, es el hombre acusado de agredir sexualmente a un niño de 12 años con un arma de fuego, secuestrarlo, y luego intentar asesinarlo, tras dispararle en el rostro la madrugada el sábado 27 de marzo.

“Nunca me inspiró confianza para llevar a mi hijo a su casa por su personalidad, pero me siento devastada con esta noticia, con esta situación tan desagradable, nunca pensé que pudiera hacer algo tan sucio, tan asesino”, dijo.

Esta mujer que tiene un hijo menor de edad, dice que Santiesteban nunca le dio mucha confianza, por su personalidad violenta, de hecho el hombre tiene un antecedente de violencia domestica con ella.

“Una relación a veces buena, a veces un poco tóxica. Su personalidad era un poco agresivo, gritaba por cualquier cosa”, cuenta.

A pesar de eso, ella jamás imaginó que las autoridades lo acusaran de realizar un acto tan atroz contra un pequeño de la edad de su hijo menor.

“Lo que quiero agregar es que le pongan la condena máxima, que la vejez la tenga en la cárcel, que es un abusador, un asesino y merece la pena máxima. Para Aleix Santiesteban es lo que yo le pido a la justicia”, dice.

Según el reporte policial Santiesteban emboscó al niño la madrugada del sábado, mientras él caminaba de regreso a su casa tras haberse fugado en el área de la 30 avenida y la 43 terrace.

“Se lo llevó a un área cercana donde lo asaltó sexualmente y lo baleó en la cara, lo empujó fuera del carro”, dice la policía.

El niño ensangrentado fue auxiliado por un desamparado que lo guió hasta una tienda del área para pedir ayuda, mientras Santiesteban condujo hacia Miami Beach, al área del bloque 60 y la 10 calle, donde, según las autoridades, puso una denuncia de haber sido víctima de robo a mano armada, y luego fue trasladado al hospital Mount Sinai con heridas menores en sus brazos.

“Ni yo ni mi familia ni mis amistades, las conocía, iba a mi trabajo todo y todo el mundo lo veía, tenía una personalidad que no era el que vi en el video en la foto, cuando estaba arrestado. Mi reacción fue devastadora, no te lo puedo explicar”, dice la mujer.

A pesar de su amplio historial delictivo Santiesteban poseía tres armas de fuego.

“Y una persona así no puede estar armada, cuando le puse la orden lo dije, cómo es posible que una persona agresiva pueda tener armas, tres armas tenía”, dice Aguilar.

La policía de Miami Beach asegura que está colaborando de cerca con los investigadores del condado Miami Dade. Se cree que podría haber más víctimas. Si alguien tiene alguna información, no dude en llamar a la línea de alto al crimen del condado Miami Dade, 305-471-8477.