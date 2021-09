Nuevas medidas de seguridad para Miami Beach

La ciudad y la policía de Miami Beach se reunieron para debatir sobre la violencia desatada recientemente.

“Esta área ha cambiado en la última década y más aún durante la pandemia”, dijo el alcalde. “Tenemos que responder, incrementar la policía, pero también cambiar el distrito en un área mixta. No puede continuar siento un imán para cualquier persona que quiera hacer lo que no harían en la ciudad donde viven”.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

El tiroteo donde murió un joven turista de colorado fue la gota que colmó la copa, dicen los vecinos.

“El muchacho que mataron en la 14 lo tuvieron que sacar en carro de golf porque no lo podían sacar”.

Por eso, el gobierno local decidió incrementar la presencia policial.

40 más oficiales en el área de entretenimiento y otros 10 del condado cada fin de semana. También estamos contratando otros oficiales y tenemos presupuesto para 30 adicionales que estamos entrenando y preparando. Creo que eso no es suficiente. Tenemos que cambiar la naturaleza del área, que no sea solo un destino de entretenimiento, que tengamos residencias, oficinas, galerías, no solo un lugar donde la gente beba mucho, fume, y haga otras cosas. Tenemos que eliminar eso y convertirlo el algo con que la gente pueda vivir.

Sin embargo, algunos residentes no están tan conformes, piensan que se debe hacer más

“Necesitamos que Ocean Drive sea abierto al tráfico, al final del día Miami Beach es un pueblo turístico, si los turistas se sienten inseguros, no van a venir nos va a generar depresión económica”.

Los comisionados mostraron su frustración con la violencia y el caos en la playa.

Según el gobierno local, en lo que va de año, 3mil 154 personas han sido arrestadas en Miami Beach, más de la mitad de ellos ocurrieron en la zona de entretenimiento.

No podemos permitir que el distrito de entretenimiento chupe todos los recursos de la policía. Hay que destacar que no estamos custodiando a nuestros residentes, son personas que vienen de otros lugares y no se comportan.

Espero que los residentes apoyen que la venta de alcohol acabe a las 2am, no puedes tener 200 bares que abran en una noche. Nadie va a invertir en oficinas ni galerías aquí. Tenemos que acabar con lugares como los que rentan en Airbnb que sólo llenan la zona de gente e incomodan a nuestros residentes y turistas.