Nuevas leyes de Florida en 2024: transparencia, seguridad vial y cambios en sistema de libertad bajo fianza

Con la llegada del Año Nuevo, la Florida se prepara para implementar una serie de nuevas leyes que impactarán diversos aspectos de la vida cotidiana de los residentes.

Desde la transparencia en la gestión pública hasta la seguridad vial, las modificaciones buscan generar beneficios y establecer pautas más estrictas en ciertos aspectos legales.

Una de las novedades más destacadas es la Ley de Transparencia, que ahora obliga a los candidatos a cargos electos locales a presentar declaraciones públicas y completas sobre sus finanzas al momento de postularse.

Anteriormente, la obligación era declarar deudas superiores a $10,000, pero ahora cualquier deuda que supere los $1,000 debe ser revelada.

Además, comisionados, alcaldes y otros funcionarios electos deben mostrar su valor neto, el valor de cada propiedad, ingresos superiores a $1,000 y proporcionar las declaraciones de impuestos federales más recientes.

La ley conocida como "Move Over Law" o "Ley de Apartarse" experimenta modificaciones significativas a partir del 1 de enero.

Ahora, los conductores deben apartarse o reducir la velocidad a 20 millas por hora al acercarse a vehículos de emergencia con luces intermitentes encendidas.

Joe Sanchez, portavoz de la Patrulla de Carreteras de la Florida, explica que la medida se implementa para evitar tragedias en las carreteras del estado, donde conductores desatentos han causado accidentes fatales al no respetar a aquellos que necesitan asistencia.

🚨 Important: Move Over Law Update Beginning 01/01/24🚨

Florida Department of Highway Safety, FHP and Partners Focus on the Importance of Moving Over During January Safety Campaign

Read More:https://t.co/YSRQ1VGctc pic.twitter.com/U6Efp2dGIv