Nuevas Imágenes en caso de la golpiza a un desamparado

Un nuevo video muestra a José Ortega-Gutiérrez, un hombre desamparado. después de que presuntamente fue secuestrado y golpeado por dos expolicías de Hialeah. En un video revelado hoy, el hombre da su versión.

“Me vio con una cerveza en la mano, yo la boto y me tira así, ¿quién te hizo eso? dice el policía. El flaco blanco. Vamos a establecer algo, las personas que te agredieron, ¿quiénes son? Son oficiales. ¿De dónde? De Hialeah”

Los ahora ex policías de Hialeah Rafael Otano and Lorenzo Orfila están acusados de secuestro y agresión, fueron despedidos y esta última audiencia un juez permitió que salieran libres tras pagar sus fianzas mientras esperan su juicio.

Libre salió también el investigador privado, Ali Saleh, acusado de darle mil 350 a la víctima y hacerle un documento prometiendo no testificar contra los policías. Hoy vemos más videos de lo que pasó ese día.

“Me llevaron pa allá y me soltaron allá, me cayeron a golpes. Yo no estaba haciendo nada, si tuviera drogas, si tuviera esto o aquello, dímelo, pero yo no estaba haciendo nada, me dejaron tirado ya como si fuera un perro.”

El “Allá” al que se refiere es un lugar desolado y oscuro de donde Ortega Gutiérrez salió caminando hasta que se le acercó un policía fuera de servicio.

Este es el momento en que ese oficial le explica a dos policías de Hialeah lo que el herido alegaba.

"¿Te quitaron el ID también? Se llevaron mi dinero. Se llevaron todo".