Nueva esperanza para cubanos solicitantes de asilo que esperan en México

Una nueva esperanza tocó la puerta de la cubana Lianet Ibarra, quien está entre las 75,000 personas que esperan en México por su cita para procesar su asilo en Estados Unidos.

El gobierno de Joe Biden anunció que los solicitantes que permanecen en la frontera, podrán ingresar a Estados Unidos mientras sus casos se procesan.

"Es lo que he estado esperando todo este tiempo aquí. Pero hasta que yo no me vea allá, no me voy a sentir segura", dijo Ibarra en una entrevista con Telemundo 51.

Su prima, Shelly Yanes, asegura que "ella ha estado desesperada, su esposo desesperado... su familia [está] en Cuba imagínate, ella está solita".

Su familia en Miami recibió la noticia del cambio de política de la Casa Blanca con mucha alegría.

El proceso comenzará a partir del próximo viernes 19 de febrero, con los primeros 25,000 que tengan casos abiertos. Según las autoridades migratorias, habilitarán tres pasos fronterizos donde atenderán a unas 300 personas diarias.

"Todo el tiempo que he estado esperando aquí y al final se verá el resultado", dijo Ibarra

Con esto se elimina la política de “permanecer en México” de la administración de Donald Trump, que los obligaba a quedarse en territorio mexicano durante el proceso.

A Lianet se le demoró más de lo que esperaba.

"Su esposo le ha tenido que pagar un cuartico y así ha pasado un año y medio... Esperemos que con todo esto ya pueda solucionarse", dijo Yanes.

Lianet explicó que "siempre he estado con mi familia, y verme sola ha sido difícil. Gracias a Dios que me han ayudado en todo".

El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, advirtió que la medida no debe interpretarse como una oportunidad para que la gente emigre de forma irregular a Estados Unidos