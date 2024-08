Nueva encuesta sobre la contienda presidencial da ventaja a Kamala Harris

A una semana de las elecciones primarias locales y a nivel nacional a una semana de la Convención Nacionall Demócrata crece el entusiasmo entre los demócratas en el sur de la Florida y a través de la nación estos llegan con gran energía por lo que indican las encuestas.

La vicepresidenta Kamala Harris y el gobernador Tim Walz han estado de campaña en estados claves. Este sábado se dirigieron a unos 12 mil simpatizantes en Las Vegas.

"Sabemos que esta va a ser una elección reñida hasta el final", dijo Harris, quien señaló: "así que no mucha atención a las encuestas. La participación de los votantes será clave".

Una nueva encuesta muestra que la vicepresidenta aventaja al expresidente Donald Trump en tres de los estados claves: Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Harris con el 50% y Trump con el 46, dentro del margen de error.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"Prefiero postularme en contra de ella, creo que ella es más fácil derrotar", afirmó el expresidente.

Mientras el estratega demócrata de Miami-Dade, Christian Ulvert, asegura que no lo será. "Lo que estamos viendo es un estusiamso sumamente grande para la vicepresidenta, también lo que no esperábamos como demócratas, no somos conocido como el partido que se une rápidamente en 48 horas. (Pero) el momento en que Biden salió nos uninos fuertemente y con gran entusiasmo a la vicepresidenta".

El sondeo fue realizado entre el 5 y el 9 de agosto y estrategas republicanos cuentan con que el entusiasmo sea algo pasajero.

"Lo que están viendo es una luna de miel para Kamala Harris. Hasta que vean quien es ella que es su trayectoria y quien es Tim Walz. Y cuando vean que es la fórmula de candidato más liberal en la historia de Estados Unidos van a rechazar esas políticas fracasadas de la izquierda", comentó Kevin Marino Cabrera, estratega de la campaña de Donald Trump.

El expresidente Donald Trump publicó hoy en X -antes conocido como Twitter- por primera vez en casi un año antes de su conversación en la plataforma que tendrá esta noche con el propietario de X y CEO de Tesla, Elon Musk.