Norwegian anuncia planes para reanudar operaciones desde EEUU en agosto

Norwegian Cruise Line, con sede en Miami, anunció este lunes planes para reanudar las operaciones de cruceros desde Estados Unidos a partir de agosto.

La línea de cruceros dice que planea reanudar los viajes de una semana desde Seattle, Washington a Alaska el 7 de agosto en espera de la autorización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

"Seattle siempre ha sido nuestro segundo hogar, y estamos más que emocionados de regresar a este increíble puerto base y traer una vez más a nuestros huéspedes a Alaska", dijo el presidente de NCL, Harry Sommer, en un comunicado. "Hemos estado esperando durante mucho tiempo para anunciar la reanudación de los cruceros desde EEUU."

Norwegian Cruise Line dice que lanzará 11 viajes y continuará trabajando con socios de destino y expertos en salud en planes para lanzar viajes adicionales. No se refirió en este comunicado a la navegación desde el puerto de Miami ni Fort Lauderdale, en Florida.

A principios de mayo, Norwegian amenazó con mantener sus barcos fuera de Florida después de que el gobernador firmó una legislación que prohíbe a las empresas exigir que los clientes muestren pruebas de vacunación contra el COVID-19.

La compañía dice que la ley firmada por el gobernador Ron DeSantis está en desacuerdo con las pautas de las autoridades sanitarias federales que permitirían que los cruceros naveguen en aguas estadounidenses si casi todos los pasajeros y miembros de la tripulación están vacunados.

“Es un problema clásico entre el gobierno estatal y el federal”, dijo el director ejecutivo de Norwegian, Frank Del Rio. “Los abogados creen que se aplica la ley federal y no la estatal, pero yo no soy abogado. Y esperamos que esto no se convierta en un fútbol legal o político ".

En abril, DeSantis firmó una orden que prohíbe a las empresas exigir a los clientes que muestren un comprobante de vacunación y prohíbe a las agencias estatales emitir los llamados pasaportes de vacunas que documenten las vacunas COVID-19 y los resultados de las pruebas.

Más tarde firmó una legislación que incluye la disposición sobre negocios y le da poder para anular las medidas locales relacionadas con la pandemia, como los mandatos de máscaras.