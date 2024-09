“No se puede deportar a 300 mil cubanos con I-220A”: Marco Rubio habla sobre emigración

Marco Rubio ha pasado gran parte de su carrera en el senado de EEUU enfocándose en política exterior y siempre se ha mostrado en contra de la inmigración ilegal.

“Si no hubiese un grupo criminal apoderado de lo que es hoy en día Venezuela, sino tuvieses un régimen castrista, que básicamente ha sacado de país a todos los jóvenes, porque no hay oportunidades ni esperanza para un futuro, y no hubiera la crisis que existe en Haití, el problema migratorio de este país se reduce un 60%”, apunta el senador por Florida.

En este encuentro en Washington, en exclusiva, el senador republicano deja claro cuál es su posición, vengan de donde vengan. "Esto es un país que nunca te ha pedido que abandones tu cultura pero al final del día yo soy senador de EEUU, yo tengo una obligación a este país que es donde vivo yo, donde vive mi familia y donde van a vivir mis nietos el día que los tenga, y el que le dio oportunidades a mi familia hay que proteger a este país".

El senador Marco Rubio dice que nunca ha visto a haitianos en Miami comer gatos.

Como vicepresidente del comité de inteligencia, Rubio aborda el limbo migratorio de los más de 300 mil cubanos con I-220A.

“Si otra vez un caos creado por ese régimen y por otra parte hay que entender ningún país del mundo puede asumir millones de personas, usted visualiza a todos esos cubanos deportándose, no peor es un problema con el tema cubano igual con Haití y Venezuela. El problema es que no hay donde deportarlos porque no se puede deportar a Cuba a 300 mil personas y si lo haces van a regresar”.

El senador de Florida habla de la violencia política que vive el país tras solo horas de un segundo intento de asesinato a Trump.

Para Marco Rubio, cuyos padres llegaron de Cuba en 1956 antes de la revolución castrista, se trata de una cuestión de seguridad nacional y control.

Junto el senador Rick Scott, Rubio presentó un proyecto de ley para aumentar la recompensa a 100 millones de dólares por el arresto y condena de Nicolás Maduro. Aquí lo más importante es que en enero cuando llegue ese momento, si no ha pasado algo antes que aquí, no se acepte como legítimo lo que él ha hecho”.