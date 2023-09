Niño le salva la vida a su terapeuta con reanimación cardiopulmonar

Un joven de 12 años de Wellington aseguró que aprendió a dar reanimación cardiopulmonar viéndolo en la serie de Netflix llamada Stranger Things y gracias a ello le salvó la vida a un hombre que se ahogaba en la piscina.

Jason Piquette, terapeuta de comportamiento, cuenta que “todos los médicos, todo el mundo ha dicho que debería estar muerto”.

Y se refiere a un incidente ocurrido hace unas semanas cuando estaba trabajando con su paciente, Austen McMillan de 13 años, con quien ha venido trabajando desde hace años. Ambos estaban en la piscina ejercitando fuerza y confianza con un ejercicio que era de aguantar la respiración bajo el agua.

Piquette recuerda: “le dije 'dame una palmada cuando llegue a un 1:40”, y así fue pero cuando llegó ese tiempo Austen se dio cuenta de que algo no andaba bien.

La cámara de seguridad de la casa muestra el momento en que el terapeuta se hunde hacia lo hondo, el joven lo tomó y lo trajo hacia la parte baja y comenzó a darle reanimación cardiopulmonar.

Austen McMillan quien le salvó la vida a su terapeuta comenta: “le hice las compresas en el pecho, no hice la parte de respiración y se despertó al poco tiempo".

Así el joven logró que saliera el agua de los pulmones, paradójicamente pues “Austen estaba bajo mi cuidado, yo era responsable de él, desafortunadamente los roles se invirtieron” comenta agradecido el terapeuta.

Le mostramos el video a los bomberos del condado de Palm Beach, el teniente del departamento Zandy Triana, dijo sentirse impresionado de "saber que alguien haciendo algo que necesariamente es lo más correcto pudo salvar la vida de alguien. Es lo importante de saber que en en la situación que no eres experto en hacer C.P.R. por qué no lo haces todos los días es mejor hacer algo que no hacer nada”.

Y si bien el joven aseguró que fue gracias a una serie de Netflix que aprendió a dar reanimación, el teniente Triana recomienda lo que hay que hacer para aprender.

“Pueden llamar al departamento de bomberos, y ellos los van a guiar a una clase de C.P.R. para que aprendan lo básico necesario que hay que saber en caso de una situación como la que estamos hablando aquí”, explicó.

En tanto el terapeuta se vanagloria de estar vivo gracias al joven que ha sido descrito como un héroe.