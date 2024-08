Niño con autismo es dejado en una parada de autobús equivocada el primer día de clases

El primer día de clases hubo un incidente que involucró a un estudiante con autismo que asiste a la escuela Charles Drew Elementary en Pompano Beach.

A la madre que tiene dos hijos, uno de ellos con autismo, le dijeron que el transporte en autobús escolar no estaba listo para el inicio del curso y que debía esperar dos semanas.

Por lo que el primer día de clases fue caminando al colegio a recoger a sus hijos, pues no tenía coche, pero al llegar su sorpresa fue que solo estaba allí su hijo que asiste a 3er grado, su otro hijo no se encontraba en la escuela.

La madre dice que su hijo de 8 años fue subido a un autobús que no era ni su ruta, ni su barrio, y lo dejó en un vecindario ubicado a unos 20 minutos de la escuela. Ella no sabe quién lo puso en un autobús cuando le dijeron que el servicio aún no estaba disponible para ellos.

El pequeño con autismo, cuya autorización para el autobús escolar no comenzaba el primer día de clases, -por error- se le permitió abordar un bús en la escuela. Cuando el estudiante se bajó en una parada equivocada, otro padre lo reconoció y lo reunió con su madre.

La madre cuenta que decidió enseñarle su número de teléfono a su hijo, quien es mayormente no verbal. Ello ayudó a que la persona que lo encontró pudiera llamarla y ella fuera a recogerlo con el terapeuta del habla del niño.

Las Escuelas Públicas del Condado de Broward dijeron en un comunicado que “al enterarse de este incidente, el director de la escuela inmediatamente investigó y revisó los procedimientos de la escuela para garantizar que no ocurra una situación similar en el futuro. El director permanece en comunicación con los padres del estudiante”, precisó Cathleen Brennan, de la Oficina de Comunicaciones y Asuntos Legislativos de las escuelas públicas de Broward.