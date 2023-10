Niña de 9 años pierde la vida en un raro accidente con palmera

En un desafortunado incidente ocurrido durante el fin de semana en el patio trasero de una casa en una comunidad cerrada, una niña de 9 años perdió la vida luego de que una palmera cayera sobre ella.

La oficina del alguacil del condado Palm Beach describió este evento como sumamente inusual y subrayó que no hubo intención criminal detrás del accidente. Según lo informado por los padres de la niña a los detectives, un grupo de niños estaba jugando en el patio trasero de una casa en la comunidad Smithfarm. Los niños estaban involucrados en una carrera de obstáculos que implicaba amarrar cuerdas a dos palmeras. Fue en ese momento que una de las palmeras se derrumbó, impactando a la niña de 9 años y causando heridas a otros dos niños.

Los investigadores revelaron que no había indicios previos de que el árbol estuviera inestable o en mal estado antes de la caída. Sin embargo, se confirmó que una parte interna, no visible, de la palmera estaba podrida, lo que condujo a este trágico desenlace. La niña fue trasladada de inmediato al Centro Médico Delray, donde lamentablemente falleció. Por otro lado, uno de los niños sufrió heridas menores, mientras que la condición del tercer menor no ha sido revelada.

La escuela primaria Coral Reef, a poca distancia de la casa, era la institución a la que asistía la niña fallecida. Las autoridades escolares han informado a los padres de los estudiantes sobre este trágico accidente que ocurrió fuera de las instalaciones escolares durante el fin de semana y que cobró la vida de una de sus estudiantes.

En un gesto de apoyo, las autoridades escolares han puesto a disposición de los estudiantes y profesores terapeutas que pueden brindar apoyo emocional en caso de que sea necesario, ayudando a la comunidad escolar a sobrellevar esta triste pérdida.