Niegan fianza al entrenador de gimnasia acusado de agresión sexual a menores

MIAMI, Florida - Oscar Olea, entrenador de gimnasia de Key Biscayne acusado de abusar sexualmente de estudiantes menores de edad, permanecerá detenido mientras espera juicio. Un juez de Miami-Dade tomó la decisión de negarle la fianza durante una extensa audiencia de detención previa al juicio para Oscar Olea, de 38 años.

Olea se entregó a las autoridades y fue arrestado el 28 de febrero por dos cargos de abuso sexual, tras una larga investigación sobre alegaciones de que agredió sexualmente a dos estudiantes que tenían alrededor de 14 años en ese momento.

Según un informe de arresto obtenido por NBC6, una de las víctimas, ahora en sus 30 años, le dijo a los detectives que tenía 10 años cuando se convirtió en alumna de gimnasia de Olea. Cuando tenía 14 años y Olea 22, él comenzó a entablar amistad con ella, presentándose como un "hermano mayor" y afirmó tener una "relación de hermano y hermana", según el informe.

Oscar Olea

Otra víctima, ahora en sus 20 años, se presentó a la policía en enero y afirmó que Olea la había abusado cuando tenía 14 años y él tenía 26. Olea también entabló amistad con esta víctima, presentándose como un padre, hermano mayor y amigo en su vida, según la policía.

Una de las víctimas dijo a los detectives que, debido al acoso escolar y al divorcio de sus padres en ese momento, sentía que Olea era la única persona que "la hacía sentir amada y valorada".

Los registros judiciales también revelaron que el entrenador de 38 años daba clases privadas a una víctima en American Gymster en Key Biscayne y luego la llevaba a otro gimnasio en Coral Gables para presuntamente abusar de ella.

Una de las víctimas afirmó que, además de victimizarla en el gimnasio, en su automóvil y en el apartamento de su madre, Olea también logró ganarse la confianza de la madre de la víctima e incluso visitó su hogar.

En una declaración jurada, la víctima declaró que Olea le dijo que no podía contarle a nadie sobre su relación sexual y que no dijera nada a sus padres. "Él lo hizo por amor, porque la amaba, y no lo hacía con nadie más", dice el informe de arresto.

A principios de esta semana, un juez ordenó la liberación de una cadena de mensajes de texto impactantes entre Olea y sus estudiantes menores de edad. En uno de los mensajes, la menor le dice a Olea que podría estar embarazada. Olea expresó que quería que se hiciera una prueba y que, si estaba embarazada, necesitaría faltar a la escuela o al trabajo para ir a una clínica de abortos.

Uno de los mensajes muestra a una estudiante menor de edad diciéndole a Óscar Olea que podría estar embarazada.

Otros mensajes mostraron a Olea solicitando y enviando fotos desnudas, e incluso envió a una víctima imágenes de él besando a otra menor, según los registros.

Durante el primer día de la audiencia de detención previa al juicio de Olea el miércoles, la fiscalía reprodujo una de las declaraciones de las presuntas víctimas cuando acudió a la policía en febrero para denunciar los presuntos crímenes.

La presunta víctima dijo que Olea la "engatusaba" para que se sintiera cercana a él, y que en ese momento, debido al acoso escolar que sufrió toda su vida, estaba vinculada emocionalmente a él.

También se reprodujo una grabación de video donde Olea hablaba voluntariamente con la policía en septiembre pasado después de que lo acusaran de hacer comentarios inapropiados sobre las nalgas de una niña de 7 años. El hermano de la niña lo confrontó al respecto, pero Olea negó haber hecho tales comentarios.

Durante el interrogatorio, Olea admitió hacer cosquillas a los estudiantes de manera juguetona, pero negó comportamientos inapropiados.