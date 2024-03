En video: Robo a mano armada a un camión de comida en North Miami Beach

MIAMI, Florida - En un dramático suceso, Sandra Medina, propietaria del camión de comida Las Delicias Latinas, fue víctima de un violento robo que quedó registrado en las cámaras de seguridad. Según la declaración de la afectada, un hombre encapuchado emergió de los arbustos poco después de las 11 de la noche, apuntándole con una pistola y exigiendo todo el dinero de la caja.

"Me apuntó al pecho y mucho miedo horrible, que dijo que le diera todo el dinero... bueno en inglés... que le diera todo lo que tenía y yo me hice para atrás por el temor que me dio… ya el rapidito, creo que menos de cinco minutos duró", relató Medina.

El incidente tuvo lugar en la estación de gasolina de North Miami Beach, donde el camión de comida ha estado operando durante dos años como negocio familiar. Sandra Medina lamentó que, a diferencia de las horas pico, en ese momento no había clientes y su esposo, aunque estaba afuera con una clienta, no se percató del suceso porque el ladrón ingresó sigilosamente. En la cocina, además de Sandra, se encontraban dos personas más, incluyendo a su hermana, quien quedó en estado de shock durante el atraco.

Melva Medina, hermana de la dueña del camión de comida, describió el momento tenso: "Luego me puse mal y le dije dale el dinero… como la caja aquí la tenemos entonces sólo abrió mi hermana y se lo dio y nosotros nos fuimos al piso". El asaltante se llevó alrededor de $400, y tras su huida, todas las personas presentes en el camión buscaron ayuda.

La preocupación se intensifica al saber que este no sería el primer robo perpetrado por el sospechoso en el área, según indicaron las declaraciones de las víctimas. Sandra Medina afirmó: "Me han dicho que ha ido a otras partes a hacer otros asaltos y la tercera fui yo".

El caso sigue bajo investigación, y se espera que la policía revele más detalles sobre el incidente. Si alguien tiene información sobre el paradero del sospechoso, se insta a que se comunique con la línea de alto al crimen del condado de Miami-Dade.