Niegan fianza a entrenador de gimnasia de Key Biscayne acusado de agresión sexual a menores

Una jueza de Miami-Dade le negó el jueves la fianza a un entrenador de gimnasia de Key Biscayne acusado de agredir sexualmente a dos de sus alumnas, ambas menores de edad en ese momento.

Oscar Olea, de 38 años, compareció el jueves en la corte de Miami-Dade, donde la jueza Miami-Dade consideró que debe permanecer detenido y que no puede salir bajo fianza.

En una declaración jurada obtenida por NBC6, una de las víctimas, que ahora tiene 30 años, dijo a los detectives que tenía 10 años cuando se convirtió en estudiante de gimnasia de Olea. Cuando ella tenía 14 años y Olea 22, dijo que él comenzó a hacerse amigo de ella y a presentarse como un "hermano mayor" y le dijo que tenían una "relación de hermano-hermana", según la declaración jurada.

La víctima comenzó a tomar lecciones privadas con él en American Gymster en Key Biscayne, pero Olea también la llevaba a otro gimnasio en Coral Gables, donde comenzó a tocarla de manera inapropiada, dijo la policía.

"Él la atrajo para que se acercara a él como alguien en quien podía confiar", escribieron los detectives en la declaración jurada.

Con el tiempo, su relación desembocó en relaciones sexuales. Los detectives dijeron que Olea abusó sexualmente de la víctima varias veces en su apartamento y en el gimnasio de Key Biscayne, donde colocaba tapetes y conos contra la pared para bloquearlos de la vista del público, dijeron los detectives.

La policía de Key Biscayne inició la investigación sobre Olea en septiembre y, gracias a esa investigación, se presentaron víctimas adicionales.

Según otra declaración jurada, una segunda víctima, que ahora tiene unos 20 años, se presentó ante la policía en enero y les dijo que Olea abusó de ella cuando ella tenía 14 años y él 26.

Olea también se hizo amiga de esta víctima, quien dijo que se presentaba a sí mismo como una figura de padre, hermano mayor y amigo en su vida, dijo la policía. La víctima dijo a los detectives que, dado que fue acosada y sus padres se estaban divorciando en ese momento, sentía que Olea era la única que "la hacía sentir amada y valorada".

La relación progresó durante lecciones privadas, dijeron los detectives. Además de victimizarla en el gimnasio, en su auto y en el departamento de su madre, Olea también logró ganarse la confianza de la madre de la víctima e incluso visitó su casa.

"(Olea) le dijo que no podía contarle a nadie sobre su relación sexual y que no le dijera nada a sus padres", se lee en la declaración jurada. "Lo hizo por amor porque la amaba y no hizo eso con nadie más".

Olea se encuentra detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight. La policía de Key Biscayne alentó a otras víctimas o testigos a presentarse.