Nicaragüenses en Miami se manifiestan contra el régimen de Ortega

Con dos manifestaciones los nicaragüenses de Miami conmemoraron los cuatro años de la rebelión civil que terminó en una masacre de los nicaragüenses que salieron a protestar por las fallidas reformas al seguro social.

Jefry Jarquín, expreso político, dice: “nuestro único pecado fue haber salido a protestar y pedir justicio porque ese 18 de abril mataban a nuestros adultos mayores. Jamás pensamos escuchar en las calles las ráfagas de bala, tirando cuerpo a cuerpo policía y estudiante, levantar cuerpos de compañeros de lucha que tenían disparos en la cabeza en los ojos, pechos”.

La marcha de las cruces salió del consulado nicaragüense y recorrió la pequeña habana con consignas de libertad por los mas de 150 presos políticos.

“Hemos marchado con la fotografía de los asesinadlos para no olvidar lo que paso en abril 18. Nosotros que podemos protestar nosotros que podemos hablar y pedir justicia”.

Otro grupo también se concentró en el emblemático parque Rubén Darío.

Vicente Izaguirre, miembro de la diáspora nicaragüense, dice: “es un deber de nosotros como nicaragüenses defender la libertad del pueblo y ser la voz de los que no pueden decir nada pq te asesinan como en cuba Venezuela. Son 4 años de dolor, al igual que los presos nos hace fuerte, nos llena de orgullo que nuestras manos están limpias este exilio es para salvar nuestras vidas”.

Las masivas protestas de abril dejaron más de 350 personas muertas, más de 150 presos políticos y más de 300 mil nicaragüenses exiliados.

“El exilio es duro, pero es más duro estar preso, te torturan, yo fui víctima de tortura, me quemaron un testículo, me lastimaron, me hizo en un nica que no se va cansar en pedir justicia. Interrogado, quemado, psicológicamente destrozado amenazado de matar a mi familia, pero vale la pena luchar por Nicaragua”.

Desde el exilio mientras entonan las notas del himno nacional, muchos nicaragüenses que han huido de la represión conservan viva la llama de la esperanza, anhelando una nicaragua libre.

Esta semana se esperan más manifestaciones para pedir por la libertad de los presos políticos, y la democratización del país.