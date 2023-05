Mujer recupera la custodia de sus hijos justo antes día de las madres

Mientras muchos de nosotros nos preparamos para celebrar el Día de la Madre este fin de semana, alrededor de 19,000 niños de nuestro estado lo pasarán en hogares temporales o foster, lejos de sus madres biológicas por diferentes motivos. Durante los últimos dos años, 5 hermanos formaron parte de esa estadística hasta que a su madre se le dio la oportunidad de obtener la custodia de ellos.

Francesca Hashimoto perdió a sus hijos durante una difícil batalla de custodia. Luego, en el 2021, el departamento de niños y familias le quito los 5 niños a su padre y ella entró en acción. “Vine a la Florida con una misión, recuperar a mis hijos”, dice Francesca.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

La corte le puso una serie de requisitos a Francesca para obtener la custodia de sus hijos.. Le dieron un plan que incluía decenas de horas de diferentes terapias y clases. Ella fue cumpliendo cada requisito y visitando a sus hijos que estaban viviendo en el hogar de niños His House en Miami Gardens. “Ella venía cada semana a visitar los niños para siete meses. Era siempre que ella estaba ahí compartiendo con ellos y nosotros encantados de ella de estar ahí. Y los niños estaban muy contentos de verla y compartir”, dice David Castellón, director de Desarrollo de His House Children’s Home.

Durante ese tiempo los niños dicen que estuvieron contentos, en parte porque His House siempre hace lo posible para evitar separar a grupos de hermanos. “Gracias

a Dios que nosotros pudimos mantenerlos todos juntos en la misma casa. Porque muchas veces los niños que están en Foster care los separan y eso es adicional al trauma que ellos tienen”, explica David Castellón.

Francesca dice que trabajo incansablemente por dos años para que le regresaran a sus hijos. “Todo el tiempo que His House tuvo a mis hijos, los cuidaron mejor de lo que me pudiese haber imaginado”, dice. “Francesca todo el tiempo, a través de todas las dificultades que ella tuvo, siempre estaba demostrando el amor. Nunca era algo que estaba disminuido, siempre era alto y eso era lo que la motivó”, dice David Castellón.

Semanas antes del día de la madre, Francesca recibió una sorpresa. “Recibí una llamada diciendo que me iban a devolver a los niños y que tenía que ir a buscarlos”, cuenta Francesca. Dice que se llenó de alegría y luego se dio cuenta que, aunque había trabajado mucho para asegurarle un hogar seguro a sus hijos, tenía un apartamento vacío.

Los encargados de His House dicen que al enterarse que Francesca necesitaba ayuda, comenzaron a llamar a personas de la comunidad que siempre apoyan a los niños. “Infusion Communication nos ayudó y nos apoyó para poder darle a ella los recursos que eran necesarios para la casa, o sea, los muebles, decoraciones, computadoras para los niños”, cuenta David Castellón. “Cuando volví, el hogar estaba completamente transformado y había fotos de mis hijos en la pared”, dice Francesca. Se emociona porque se dio cuenta que personas que habían conocido a sus hijos durante el tiempo que ella estuvo ausente, habían tenido momentos lindos con los niños y estaban compartiendo esos recuerdos con ella.

Tanto Francesca como los encargados de His House dicen que este será un dia de las Madres especial. “Ahora que ya estamos llegando para el día de Madres, es tan importante que los padres, las mamás, los papás, hagan todo lo posible para tener el núcleo de la familia juntos y siempre demostrando ese amor”, dice David Castellón.

Francesca espera que su historia inspire a otros padres a trabajar para recuperar a sus hijos. Por supuesto, este hermoso desenlace no hubiese sido posible sin las personas de buen corazón que cuidan a los niños que son enviados a estos hogares por diversas situaciones que los niños no controlan. Mayo es el mes del cuidado de crianza o Foster care y His House Children’s Home siempre ofrece talleres gratuitos de capacitación para padres de crianza. Pueden obtener más información visitando la página www.hhch.org